RPG The Hand of Merlin mísí artušovskou legendu s hororovými výjevy z jiných dimenzí

16. 3. 2021 12:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Legenda o králi Artušovi je zjevně v kurzu. Zkraje letošního roku se do předběžného přístupu vydala hra King Arthur: Knight’s Tale, ze které se podle našich dojmů klube velmi zajímavé RPG. Konkurovat jí bude roguelite tahové RPG The Hand of Merlin, které artušovskou legendu obohacuje o prvky sci-fi a hororu.

V The Hand of Merlin si vytvoříte partu o třech hrdinných smrtelnících, kteří se vydají na dlouhou pouť. Na cestě do Jeruzaléma je čeká nezapomenutelná procházka Albionem, oblastí Marca Hispanica a konečně Al-Andalus. A všude na ně budou číhat monstra z jiných dimenzí.

Část hry se odehrává na mapě světa, kde si vybíráte, kudy se vaše družina vydá směrem ke svému cíli. Občas přijdou ke slovu příběhy z per scenáristů Jonase a Vereny Kyratzesových, kteří mají na svědomí The Talos Principle, Serious Sam 4 a The Lands of Dreams.

Nebude chybět prvek náhody rozhodující o vašem následném dobrodružství, ale na házení kostkami zapomeňte. Místo toho si budete vybírat jednu z několika zamíchaných karet a doufat, že jste prstem ukázali zrovna na slůvko „úspěch“, a ne jeho opak. Z videa výše to nevypadá, že byste měli možnost náhodu ovlivnit, což je docela škoda, když vám to může zkazit celou událost.

Když se vám ale líznutí povede a vy například napochodujete do sluje plné nepřátel, dojde na tahové bitvy. Zde přijdou ke slovu unikátní schopnosti vašich bojovníků, které si postupně vylepšujete a opatřujete jim nové vybavení, relikvie, kouzla a další.

V The Hand of Merlin budete rovněž cestovat do jiných dimenzí a když se z nich vrátíte, zjistíte, že historie byla pozměněna. Vládne jiný král, narážíte na jiné nepřátele, prožíváte jiné události. To by hře mělo zajistit dostatečnou znovuhratelnost.

Ještě během letošního jara se vydáte na cestu do Jeruzaléma v předběžném přístupu, ale už nyní si hru můžete vyzkoušet v její demoverzi na Steamu a zjistit, jestli má něco do sebe.