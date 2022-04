RPG Steelrising ukazuje akcí a automatony nabitou Velkou francouzskou revoluci

13. 4. 2022 10:36 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Spiders, které rozdílem mezi ambicemi a kvalitou výsledného produktu tak trochu připomíná slavné Piranha Bytes, se po zajímavých, ale vždy tak nějak nedotažených RPGčkách jako Technomancer a GreedFall chystá na vydání svého dalšího neméně zajímavého počinu Steelrising, z nějž dostáváme díky Game Informeru komentované záběry z hraní.

Steelrising vás vezme do Francie v době Velké francouzské revoluce, která ale nemá se skutečnými dějinami mnoho společného. Paříž totiž okupují mechaničtí automatoni šíleného krále Ludvíka XVI., kteří se postarají o mnohem akčnější pojetí, než na jaké jsme u Spiders zvyklí.

Z nových záběrů je patrné, že pařížské uličky jsou již dávno liduprázdné, a pokud na někoho narazíte, jde o vraždychtivého automatona, který na vás vyskočí třeba z nevinně vypadajícího sudu. Jako první se v boji prezentují vějíře, které můžete jednak použít jako čepele, jednak jako štít ochraňující vás před žárem prýštícím z tlam kovových hadů. Sami se můžete ohánět ohněm, mrazem a možná i dalšími efekty.

Můžete se ale vybavit i jinými zbraněmi od kopí po palné zbraně a vzhledem k tomu, že jste sami automatonem, jsou vaše nástroje smrti součástí vašeho těla. Z herního hlediska to asi není nijak důležité, ale minimálně po vizuální stránce jde o moc pěkný detail, když se vám ruce mění v nejrůznější předměty.

Nechybí ani několikero schopností spojených s průzkum potemnělé Paříže. Naučíte se kupříkladu dashovat ve vzduchu, což vám pomůže při skákání z jedné římsy na druhou, a na dříve nedostupná místa vás dostane i vystřelovací hák.

Přestože by to člověk čekal, nebude Steelrising hrou s vyloženě otevřeným světem. Na mapě Paříže si budete postupně odemykat jednotlivé oblasti, mezi nimiž se přesouváte v kočárech. Zároveň ale nepůjde o vyloženě lineární hru, tedy pokud narazíte na bosse, se kterým si nevíte rady, můžete se odebrat do jiné části města, nabrat tam síly, vrátit se k bossovi a vyříkat si to s ním jako rovný s rovným.

Nutno dodat, že Steelrising od pohledu vypadá jako hra od Spiders. Má neotřelé zasazení, dokáže zaujmout stylizací, ale animace působí toporně a soubojům chybí elegance. Doufejme, že je to jen klam videa a jako hráči se ve výsledku budeme bavit.

Konkrétní datum vydání pro platformy PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S nemáme a to přibližné nám pěkně zamotává hlavu. Zatímco oficiální stránka hlásá letošní červen, tedy měsíc oznámený loni v červenci, karta hry na Steamu slibuje až prosinec. A aby toho nebylo málo, podle Gematsu měl Game Informer prozradit datum vydání připadající na 8. září, leč taková informace už se v původním článku nevyskytuje. Takže oznámení odkladu je nasnadě.