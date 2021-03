RPG roku 2019 Disco Elysium míří na konzole s dabingem i novými úkoly

18. 3. 2021 14:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Disco Elysium: The Final Cut se poprvé ukázalo na vyhlášení The Game Awards s obdobím vydání v březnu. Užuž to kvůli delšímu tichu vypadalo, že nablýskanou verzi RPG od studia ZA/UM smete vlna odkladů, ale opak je pravdou – v novém traileru připadá jeho vydání na PC, PS5, PS4 a Stadii na 30. března.

A čím je tedy Final Cut tak finální? Kromě kompletního dabingu, kdy herci museli namluvit přes milion slov, vás čekají i nové lokace k prozkoumání a čtveřice úkolů spojených s politickou vizí, ke které svého detektiva směřujete jednotlivými rozhodnutími.

Ať už je ten váš Harry, nebo Tequila, ať už se ztotožňuje s fašisty, nebo s komunisty, rozhodně budete mít důvod si Disco Elysium zahrát znovu. Nebo úplně poprvé!

Na konci března Disco Elysium: The Final Cut zamíří na čtveřici výše zmíněných platforem, na léto je pak plánované vydání na Xboxu Series X|S, Xboxu One a na Switchi. Pokud vlastníte původní verzi hry na PC, dostanete vylepšenou edici ve formě bezplatného updatu, na konzolích za ni ale musíte zaplatit.

V plánu je také nepřímé pokračování zasazené do stejného světa a televizní seriál, ty jsou ale na rozdíl od Final Cutu záležitostí vzdálenější budoucnosti.