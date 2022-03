Rozšíření Overlord přepracuje systém podrobování a vazalů ve Stellaris

18. 3. 2022 12:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Paradox Interactive oznamuje další rozšíření pro svou nehynoucí vesmírnou strategii Stellaris. Zatímco dodatek Federations přinesl nové diplomatické možnosti pro rovnocenné frakce, chystané rozšíření Overlord přináší nové možnosti těm, jejichž síla je vzájemně naprosto nevyrovnaná.

Hlavním bodem chystaného plnotučného dodatku bude kompletní přepracování systému vazalů a podrobování menších národů. Cílem je učinit tento systém hodnotnějším a prospěšnějším pro obě strany, tedy i podrobovaný národ bude mít ze sloučení užitek.

Svým vazalům budete moct dávat nové speciální role, aby se postarali o to, na co sami nemáte čas při správě obrovitánské říše táhnoucí se napříč vesmírem. S tím souvisí i nové způsoby přidávání planet do vašeho impéria a jejich propojení s celou vaší sítí vlivu.

Abyste všem kolem ukázali, že jste tu opravdu pánem, vybudujete několik nových megastruktur. Rozšíření Overlord kromě toho představí pět nových začátků včetně začátku pro Hive Empires a budete objevovat nové enklávy, z nichž některé obestírají záhady.

Oznámení rozšíření bohužel nedoprovází datum jeho vydání.