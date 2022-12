Rozlučte se se hrou Crash Bandicoot: On the Run

20. 12. 2022 10:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je to sotva pár dní, co jsme přinesli náš žebříček deseti zrušených her, které si svůj osud zasloužily, a už tu máme dalšího kandidáta do party. Mobilní hra Crash Bandicoot: On the Run nebude už za pár měsíců existovat.

Už teď ji nebudete schopní nalézt v AppStore ani Google Play, a pokud ji čirou náhodou máte ještě nainstalovanou, již není možné v ní provádět jakékoliv nákupy. Hráči, kteří ji mají nainstalovanou a chtěli by se s ní rozloučit, tak musejí učinit do 16. února příštího roku, kdy se její servery nadobro vypnou a bude po ní veta.

Crash Bandicoot: On the Run měl podle AppMagic velmi slibný začátek. Hra po svém uvedení na trh v květnu roku 2021 vydělala mobilní společnosti King za první měsíc přes 27 milionů korun, ale příjmy od té doby povážlivě klesaly, přestože hra celkově zaznamenala přes 60 milionů stažení.

„Fanoušci Crashe, s těžkým srdcem vás musíme informovat, že k 16. únoru 2023 ukončíme podporu hry Crash Bandicoot: On the Run. (...) Možnost přivést vaše oblíbené postavy z Crashe k životu pro nás znamenala opravdu hodně a tvorbu této hry jsme si moc užili. Děkujeme, že jste s námi trávili svůj čas a doufáme, že se k nám přidáte v některé z našich mnoha dalších her.“ Těmito slovy dává společnost King sbohem hře, které nebylo přáno dožít se ani dvou let.