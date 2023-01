Rozbíjením zbraní vstříc většímu experimentování, hlásají vývojáři Dead Island 2

10. 1. 2023 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Zombie akce Dead Island 2 rozhodně nemá na růžích ustláno. Titul byl původně oznámen už na E3 v roce 2014, následně však při vývoji došlo k problémům a na pozici vývojářského studia došlo ke dvěma střídáním. Už už se zdálo, že je hra nadobro u ledu, loni nicméně došlo na opětovné představení, a to rovnou s únorovým datem vydání. To se sice znovu nepovedlo dodržet, ale nyní to konečně vypadá, že by v dubnu všechno mělo klapnout.

zdroj: Deep Silver

Jak se termín vydání pomalu blíží, začínají se postupně objevovat i nové informace o samotných herních mechanismech. Jedním z nich je i kontroverzní opotřebovávání a ničení zbraní.

Tento prvek se objevil už v předchozích hrách série, případně také v Dying Light, za kterým stojí původní tatínkové a maminky z Techlandu. Chybět nebude ani v případě Dead Island 2. Všeobecně se o tomhle mechanismu dá říct, že herní komunitu poměrně ostře rozděluje – někteří ho mají rádi, jiní ho vyloženě nesnáší. Vývojáři z Dambuster Studios prozradili webu Game Informer, že ho vnímají jako „užitečný nástroj pro vedení hráčů“.

Systém ve hře nemá být nijak přísný. Ostatně tvůrci se nesnaží vytvořit simulátor přežití či survival horor. Mechanismus má naopak spíše za úkol hráče a hráčky povzbudit k experimentování, aby nestrávili většinu herního času s jedinou zbraní, kterou si neustále budou hýčkat a jen zvyšovat její úroveň.

„Chceme dát hráčům možnosti a povzbudit je, aby se vrátili ke pracovnímu stolu a zkusili si zase něco nového,“ tvrdí vedoucí projektu David Stenton.

Tato slova ostatně potvrzuje i redaktor serveru Game Informer Wesley LeBlanc, který ve hře mohl strávit zhruba 8 hodin. Během jeho hraní prý nikdy nenastal okamžik, u kterého by se zamyslel nad odolností zbraně. Boje jsou totiž chaotické a zběsilé, kdy v případě, že se mu uprostřed hejna zombíků rozbila nějaká zbraň, jednoduše přešel na jinou, aniž by oplakával tu původní. Díky velkému arzenálu měl totiž vždy v záloze nějakou, kterou měl rád třeba jen o maličko méně. Je však pravdou, že situace se v plné verzi a s rostoucími hodinami může diametrálně lišit.

Dead Island 2 po mnoha odkladech dorazí na pulty obchodů 28. dubna. Dostupný bude ve verzích pro PC (exkluzivně na Epicu), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Chybět nebudou ani české titulky.