Rockstar najal autory populárních modů pro GTA V a Red Dead Redemption 2

Rockstar najal modderský tým Cfx.re, který stojí za populárními modifikacemi FiveM a RedM. Ty umožňují hrát GTA V a Red Dead Redemption 2 na dedikovaných serverech a upravovat si hru vlastními assety, upravenými mapami, zbraněmi i vozidly.

Today, we are proud to announce that https://t.co/RIDVpeoqCS — the team behind the biggest Rockstar roleplay and creator communities, FiveM and RedM — are now officially a part of Rockstar Games: https://t.co/PqVyvdsjIX pic.twitter.com/gd3ETq9iwx