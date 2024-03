Rise of the Ronin představuje spoustu nových záběrů z hraní

9. 3. 2024 13:00 | Novinky | autor: Adam Homola

PlayStation 5 už brzy dostane exkluzivní Rise of the Ronin a vývojáři z oblíbeného studia Team Ninja se teď podělili o spoustu nových záběrů z hraní a pár střípků informací. Období Bakumacu, ve kterém se Rise of the Ronin odehrává, které zahrnuje konec 19. století, tedy konec japonské éry Edo.

Byla to doba obrovských společenských a politických otřesů, kdy rostlo napětí vyvolané modernizačními silami, které tlačily na tradiční mocenské struktury v zemi. Trailer právě tento konflikt vizuálně podtrhuje působivým obrazem západních lodí kotvících v japonském přístavu.

V Rise of the Ronin se vtělíte do role titulního rónina, tedy samuraje bez pána. Tento archetyp postavy odráží dobový pocit nestability a měnící se loajality. Trailer zdůrazňuje městské i přírodní prostředí a společně s tím akcentuje i velký otevřený svět plný svobody v postupu, přístupu a volbách. Ať už se týkají misí, aktivit nebo jen obyčejných dialogů, které tvůrci v přiloženém videu také ukazují.

Hlavní důraz tady ale tvůrci jednoznačně kladou na akční hratelnost, kterou jsou už nějakou dobu dobře známí. Akční sekvence ukazují směs plynulé hry s mečem a strategického používání střelných zbraní, což odráží měnící se povahu válčení v dané době. Nechybí ale ani náznaky příběhových voleb, respektive možností a dopadů vašeho rozhodnutí, zda budete pro šógunát či proti němu. Volby vám případně znepřátelí postavy, které by jinak stály na vaší straně.

zdroj: Team Ninja

Nové video toho sice nabízí docela dost, ale ještě nás nějaké ty vysvětlovačky čekají. Jak to celé dopadne uvidíme brzy, hra totiž vychází exkluzivně na PlayStation 5 už 22. března. A v roce, kdy další Ghost of Tsushima sice možná bude oznámen, ale nejspíš ještě nevyjde, by mohlo jít o velice příjemnou dávku stylové akce v dobovém Japonsku.