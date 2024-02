Akční RPG Rise of the Ronin ukazuje, jak vznikaly stylové souboje

26. 2. 2024 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio Team Ninja, autoři akčního RPG v otevřeném světě Rise of the Ronin, se rozpovídalo o některých filozofiích, které stojí za ztvárněním a designem soubojové složky očekávaného historického dramatu. Ve vývojářském deníčku, který je ke zhlédnutí výše, popisují některé dobové pikanterie, kterým se museli přizpůsobit.

Rise of the Ronin se odehrává v období Bakumacu, tedy v závěru období Edo, krize šógunátu, kdy definitivně skončila izolace Japonska a na břeh souostroví dorazily americké válečné lodě pod vedením komodora Matthewa Perryho. To také znamená, že se tradiční arzenál zbraní japonských bojovníků rozrostl o nové kousky.

„Bojové techniky se musely přizpůsobit palným zbraním. Najednou máte pistole a pušky s bajonety. Pro nás bylo klíčové udělat takový soubojový systém, který bude výzvou, ale zároveň zůstane autentický,“ říká šéfdesignér Takeo Fudžisaki.

I když je ze záběrů jasné, že nebudeme ochuzeni o akrobacii, tým vždy přihlížel k tomu, jestli jsou techniky reálně proveditelné třeba po letech tvrdého tréninku. Slovo má v prvé řadě autenticita před historickou přesností, ale i na tu dojde.

V jádru totiž bude na soubojový systém, který je kulminací předchozí tvorby Team Ninja, nabalený mechanismus vztahů s vedlejšími postavami. V závislosti na vašich rozhodnutích se mohou ostatní historické osoby stát vašimi družiníky, nebo naopak rivaly. Prostřednictvím spolubojovníků si taky budete odemykat nové techniky a způsoby boje. Ba co víc, dokonce můžete v soubojích mezi jednotlivými postavami přepínat.

zdroj: Team Ninja

Šarvátky budou pořádně tuhé a potrápí hráče s pomalými reflexy. Správná sekvence útoků a protiútoků totiž bude vyžadovat čtení protivníkových pohybů a včasné parírování hned několika typů úderů. Cílem má být nejen výzva, ale hlavně dobrý pocit z každého souboje, které navíc mají vypadat správně akčně.

Rise of the Ronin vychází 22. března exkluzivně na PlayStation 5.