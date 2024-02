V rubačce Rise of the Ronin nebude chybět ani kluzák, lano, nebo příběhové volby

1. 2. 2024 4:43 | Novinky | autor: Adam Homola

Rise of the Ronin, novinka od Team Ninja, vás zavede do Japonska 19. století už 22. března. A tak je nejvyšší čas, aby se tvůrci vytasili s novými záběry z hraní, což na včerejším State of Play také udělali. A jen tím potvrzují, že Rise of the Ronin je pořád, alespoň pro mě osobně, jednou z nejočekávanějších her letošního roku.

Hra bude z velké části postavena na akci a ta by měla být pestrá. Využívání rozmanitého arzenálu tu bude na denním pořádku, včetně tradičních japonských zbraní i hybridní japonsko-západní výzbroje. Hráči mohou zvládnout boj s mečem, ovládat kopí a používat střelné zbraně na dálku, jako jsou pistole.

Unikátní arzenál, jako je ohnivá trubka a bajonet, nabízejí v bitvách nepopiratelné výhody. Klíčové bude vždycky vybrat správý nástroj i postup v souvislosti s výzbrojí nepřátel.

V nově vydaném traileru je patrný charakteristický důraz Team Ninja na načasování bojů zblízka. Hráči musí obratně volit postoje, blokovat a načasovat údery, jinak to nebude vůbec snadné. Všestranné lano navíc přináší do soubojů novou vrstvu a umožňuje hráčům přitáhnout si vzdálené nepřátele blíž nebo provádět skryté útoky ze zálohy.

Rise of the Ronin nabídne také různé možnosti pohybu a vůbec způsobů, jak prozkoumat pestrý svět. Lano je klíčovým nástrojem, který hráčům umožňuje šplhat po střechách a rychle získávat výškovou převahu. Jízda na koni poskytuje rychlý prostředek k překonávání rozsáhlých otevřených polí. Výrazným prvkem je pak ale Avicula, inovativní kluzák, který hráčům umožňuje vznášet se ve vzduchu a nabízí kombinaci rychlosti, kontroly směru a momentu překvapení při útocích.

Hra při utváření příběhu také klade důraz na vaše volby. Rozhodnutí, která uděláte během příběhových misí, se s vámi nejen že mohou potáhnout celou hrou, ale taky ovlivní vztahy mezi postavami nebo odemknou nové možnosti.

Rise of the Ronin vypadá jednoduše skvěle, a hlavně na něj nemusíme čekat dlouho. Hra dorazí už 22. března exkluzivně na PlayStation 5.