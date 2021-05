Returnal dostává nový patch, speedrunneři už lámou rekordy

20. 5. 2021 11:42 | Novinky | autor: Pavel Makal

Returnal od finského studia Housemarque v minulém měsíci posbíral skvělá hodnocení od kritiky, ostatně i ve své recenzi o něm hovořím jako o horkém kandidátovi na nejvyšší příčky při vyhlašování her roku.

Přesto se hře nevyhnuly nějaké ty problémy. Kromě stížností na absenci autosavu (který jsem tedy osobně při hraní nepostrádal) je tím nejpalčivějším stabilita a občasné pády, které zejména při dobře rozjetých runech mohou nemile překvapit.

Nový patch s číslem 1.3.7 se naštěstí právě tomuto nešvaru věnuje a mimo to přináší i celou řadu dalších oprav. Nově by se tak měly mnohem častěji objevovat mrtvoly ostatních hráčů i ve vaší hře (jak bylo původně zamýšleno), došlo k opravě občasných hlasitých zvuků uprostřed boje, které rozhodně nešetřily hráčské ušní bubínky a autoři se postarali i o další zřídka se objevující problémy, jako je například nemožnost opustit již vyčištěnou místnost.

Není to ale to jediné, co v posledních dnech stojí stran Returnalu za zmínku. Speedrunner s přezdívkou MentalToast totiž pokořil rekord v překonání hry do pěti minut. Samozřejmě se nejedná o kompletní průchod, ale absolvování (náročnějšího) druhého aktu až k finálnímu bossovi. Na jeho počin se můžete podívat ve videu níže.

Pokud by vás zajímaly jiné rekordy z Returnalu, vězte, že ten za průchod všech biomů drží německý hráč s přezdívkou Uprisen, který to zvládl za slušných 13 minut. Kompletní průchod se všemi bossy se pak zjevně dá zvládnout za 25 minut, jak dokázal tentýž borec. A pak že jsou dnešní hry zbytečně dlouhé!