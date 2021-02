Resident Evil Village se inspiruje ve čtvrtém díle, možná se dočkáme třetích Revelations

16. 2. 2021 15:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Resident Evil Village patří mezi největší hry první poloviny letošního roku. Osmý díl hlavní série hororové značky byl v lednu podrobně představen, majitelé PlayStationu 5 si mohli vyzkoušet demo a další ochutnávka by ještě před spuštěním prodejů měla dorazit i na ostatní platformy.

Ke hře se nyní pro oficiální PlayStation magazín vyjádřil producent Pater Fabiano a ujistil fanoušky, že navzdory zasazení a upírské tématice bude i Village ctít pravidla a historii světa Resident Evil. Ačkoli je tedy Lady Dimitrescu se svou povedenou rodinkou jasně inspirovaná východoevropskými mýty o krvesajných bestiích, zdá se, že Fabiano naznačuje nějaké to propojení se zlotřilou korporací Umbrella.

Sebevědomými prohlášeními Fabiano nešetří a tvrdí, že Resident Evil Village bude nejlepším survival hororem historie. V průběhu vývoje se tým inspiroval celou řadou prvků ze čtvrtého dílu, což je ostatně z trailerů i dostupných informací jasně patrné. Příběh bude navazovat na události sedmičky a ukáže další osud Ethana Winterse a jeho rodiny, dočkat bychom se měli vyrovnaného mixu akce a řešení hádanek.

Není to ale to jediné, co se v poslední době kolem značky Resident Evil urodilo. Známý insider s přezdívkou Dusk Golem tvrdí, že zhruba rok po vydání Village bychom se měli dočkat i třetího dílu podsérie Revelations. V tuto chvíli není jasné, zda hra ponese tento podtitul, projekt údajně vzniká pod názvem Resident Evil Outrage. Dusk Golem tvrdí, že má hra rozpočet srovnatelný s Resident Evil Village, rozsahem máme čekat obdobu Resident Evil: Code Veronica.

zdroj: Vlastní

Zajímavé je ovšem i to, že Outrage má mít časovou exkluzivitu na Nintendu Switch. To by pro subsérii Revelations nebyla žádná novinka, ostatně její první díl debutoval na handheldu 3DS. Jedná se ovšem zatím o oficiálně nepotvrzené informace, berte je tedy s velkou rezervou. Dusk Golem nicméně patří k důvěryhodným zdrojům a konkrétně v případě osmého Resident Evilu v předstihu informoval velmi přesně.