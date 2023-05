Resident Evil a Monster Hunter se činí, Capcom má největší prodeje v historii

11. 5. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Již před měsícem jsme vás informovali, že se povedený remake Resident Evil 4 prodává skvěle a tento fakt pomohl akciím Capcomu se vyšvihnout na historické maximum. Prozřetelní investoři, kteří měli nápad je někdy v minulosti nakoupit, teď navíc mají další důvod k radosti: Firma zveřejnila finanční výsledky za uplynulý fiskální rok (skončil 31. březnem 2023). A jelikož je co slavit, hodnota akcií vystřelila ještě výš.

Nové majitele našlo během uplynulého roku 41,7 milionů kopií her, což je bezpečně nejvyšší číslo, které firma zaznamenala za dobu své existence. Pro srovnání – minulý fiskální rok se například prodalo jen 32,6 milionů her. Pro společnost to také mimo jiné znamená šestý rok po sobě s rekordním nárůstem zisku a desátý rok v řadě, kdy vykazuje zvyšující se výnosy.

Na výborných výsledcích se samozřejmě do jisté míry podílely dvě vlajkové herní lodi: Resident Evil 4 a datadisk Sunbreak pro Monster Hunter Rise. Zejména remake Resident Evilu ale vyšel těsně před koncem fiskálního roku a přispět proto vlastně už moc nestihl. I přesto ale zvládl prodat 3,75 milionu kusů. Sunbreak pak zaznamenal 5,45 milionu prodaných kopií.

Za podstatnou masou udaných kopií stojí zavedené série společnosti: Monster Hunter, Resident Evil a Devil May Cry. Dohromady prodaly 29,3 milionu kusů, přičemž například i starší díly Resident Evil šly na dračku – remake dvojky udal během roku 2,25 milionu kusů, staronová trojka našla 1,95 milionu nových majitelů a Resident Evil 7 z roku 2017 také prodal přes milion kopií. Monster Hunter Rise i s datadiskem Sunbreak pak dohromady zapsaly necelých deset milionů prodejů. Téměř 90 % her zamířilo k hráčům digitální formou a bezmála 20 % pak doma v Japonsku.

A ony zmíněné akcie? Dnes dopoledne na tokijské burze vyletěly až na hodnotu 39 dolarů. Před pěti lety se přitom obchodovaly okolo sedmi dolarů a před deseti lety přišly dokonce pouze na necelé tři dolary. Inu, kdo včas nakoupil, může si mnout ruce.