Resetování schopností v Diablu IV by nemělo být tak drahé, jak se mnozí obávají

Beta Diabla IV je úspěšně za námi a víceméně zanechala pozitivní pocity. Minimálně po stránce estetiky se jedná o příjemný návrat ke kořenům a barevné Diablo III je díky tomu úspěšně zapomenuto. Některé obavy ale přeci jen vyvstaly. Například kolem možnosti resetování dovedností a schopností postav.

Zrovna v případě akčních RPG je tato možnost docela důležitou součástí celého zážitku. Hráči rádi experimentují s různými buildy a postupně zkouší, jaké kombinace jim vyhovují, případně které jsou dostatečně silné. Nebo třeba vyjde nová aktualizace upravující některé jednotlivosti a promění se meta, na kterou se člověk snaží postavu adaptovat.

Takový reset v Diablu IV stojí herní zlaťáky. Zpočátku požadovaná částka není nikterak krvavá, ale se zvyšující se úrovní postavy výrazně stoupá. Ochutnávku tohoto mechanismu nabídla i beta, ve které jste mohli maximálně dosáhnout 25. úrovně, tudíž cena resetu na vyšších úrovních nebyla známá. Své pak udělal starší rozhovor pro web IGN, ve kterém generální manažer Rod Fergusson tvrdil, že pro hráče v některých případech může být lepší si vytvořit zcela novou postavu než předělávat tu starou. Protože reset bude drahý.

Na toto téma si na Twitteru stěžoval uživatel HackTimhack91 (děkujeme PC Gameru). Na jeho tweet přímo zareagoval samotný Rod Fergusson, jehož odpověď může fanoušky trochu uklidnit. Uvedl totiž, že tato možnost by neměla být „neúměrně drahá“ a vývojáři do hry zakomponovali systém, díky kterému se můžete rozhodnout, zda chcete resetovat pouze jeden dovednostní bod, nebo celý strom.

It's not prohibitively expensive and we've made it easier by being able to refund a single skill point or the entire tree at once.