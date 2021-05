Remaster Modern Warfare 3 by mohl vyjít do konce června

18. 5. 2021 11:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když v roce 2007 vyšlo čtvrté číslované Call of Duty s podtitulem Modern Warfare, zrodila se legenda. Série, která se do té doby striktně držela mantinelů 2. světové války, učinila masivní krok a přinesla moderní konflikt v dosud nevídaných produkčních hodnotách.

Kdo by si nepamatoval na legendární úvod končící veřejnou popravou a především na misi All Ghillied Up ze zamořeného Černobylu? Modern Warfare je zkrátka legendou, nad kterou snad i ti nejzanícenější odpůrci Call of Duty musejí alespoň uznale pokývat hlavou.

Podsérie Modern Warfare se dočkala dvou dalších pokračování, předloni pak vyšel reboot, který je v podstatě příběhovým prequelem. První dva díly Modern Warfare už také dostaly své remastery, ten druhý bohužel bez multiplayeru. Bylo by zvláští, kdyby se v Activision rozhodli neuzavřít celou trilogii remasterem Modern Warfare 3, tedy hry, v níž se autoři už úplně utrhli ze řetězu a v rámci otevřené války USA a Ruska nechali mimo jiné třeba spadnout Eiffelovu věž.

Třetí Modern Warfare se ale tuzemským hráčům patrně ještě více zapsala do paměti návštěvou Prahy a přilehlého okolí. Zejména putování stokami a setkání se členy odboje, oplývajícími tak českými jmény, jako je třeba Bonifác Říha, se zkrátka nedá zapomenout. Pokud si tedy chcete podobně zásadní momenty své hráčské kariéry připomenout, máme pro vás dobrou zprávu.

Účet PlayStation Game Size na Twitteru uvedl, že do databáze her od Activision přibyl nový projekt s věkovým omezením 17+ a velikostí kolem 43 GB. Záznam v databázi nemá žádný konkrétní název, je uveden pod kódovým označením We Love Dogs. Zmíněný účet tvrdí, že by se mělo jednat právě o remasterovanou verzi Modern Warfare 3, kde mají psi oproti ostatním dílům poměrně významnou roli.

An unknown game has been added to the database by Activision

Download Size : 43.970 GB



— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 17, 2021

Není to ostatně poprvé, co se o něčem takovém hovoří. Důvěryhodný insider MWGhost, který se sérii Call of Duty dlouhodobě věnuje, už v minulosti uvedl, že remaster MW3 dorazí ve druhém kvartálu letošního roku a podobně jako minulé díly bude mít měsíční časovou exkluzivitu na PlayStationu.

Activision zatím samozřejmě situaci nijak nekomentuje a existenci remasteru společnost nepotvrdila ani nevyvrátila. Berte tedy veškeré informace ohledně něj prozatím s rezervou. Druhé čtvrtletí roku 2021 se ale pomalu přesouvá do své druhé poloviny, dost možná je tedy odhalení záležitostí pouhých dní.