Remake System Shocku odložen. Už zase

Četli jste náš březnový přehled her a už jste si pomalu mnuli ruce nad tím, jak se tento měsíc konečně pustíte do dlouho připravovaného remaku legendárního System Shocku? Tak bohužel, ani tentokrát to nevyjde. Tým společně s vydavatelstvím Prime Matter oznámil další odklad.

Nutno uznat, že tentokrát se nejedná o žádný dramatický posun. Zvlášť když přihlédneme k tomu, že remake měl původně vyjít už v roce 2017. Aktuálně se jedná o „pouhý“ dvouměsíční posun, kdy se okno pro vydání stěhuje z březnového slotu na 30. května.

It is I, SHODAN, the all-knowing, all-powerful AI that you so foolishly attempted to destroy. But fear not, I will return more formidable than ever.



SYSTEM SHOCK releases on PC on 30 May 2023

