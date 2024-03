Remake Silent Hillu 2 by mohl vyjít v květnu. Napovídá to udělení ratingu

19. 3. 2024 10:49 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Chystaný remake jedné z největších hororových klasik by nemusel mít daleko do vydání. Silent Hill 2 od Bloober Teamu se před dvěma týdny dočkal hodnocení jihokorejské ratingové agentury (18+ za vysokou míru násilí, krve a vyobrazení, která mohou vyvolat strach či znechucení), což bývá neklamným znamením, že je plná verze za rohem. K ratingu se teď v náznacích přidal také mexický obchod Sanborns, v jehož databázi se jako datum vydání remaku Silent Hillu 2 krátce objevil termín 30. května 2024.

Datum připadá na čtvrtek, což je den zpravidla opravdu vyhrazený vysokoprofilovým titulům, ale samozřejmě mohlo jít i o chybu anebo o zástupné datum – ta ale většinou připadají na poslední den v měsíci, či na víkend, což není tenhle případ. Z databáze obchodu tahle informace už v mezičase stihla zmizet, ale to nic nepotvrzuje, ani nevyvrací.

Na oficiální oznámení si tak budeme muset počkat, ať už z úst Blooberu, nebo Konami. Čilý ruch ale probíhá i kolem produktové karty hry na Steamu. Kupříkladu minulý týden se překladu do vícero jazyků dočkaly achievementy, což je také poměrně neklamné znamení, že by vydání mohlo být na spadnutí. Podobné záležitosti se totiž vyplňují a chystají až v momentě, kdy je hotové všechno ostatní.

Moderní předělávka Silent Hillu 2 do Unreal Enginu 5 vyjde na PC a PlayStation 5. Vedle toho Konami chystá také projekt s názvem Silent Hill f a ve spolupráci se studiem No Code a vydavatelstvím Annapurna Interactive také Silent Hill: Townfall. Kromě několika her připravuje i novou filmovou adaptaci ikonické hororové série.