Remake Demon's Souls mohl mít lehkou obtížnost. Tvůrci nakonec zvolili jiný přístup

19. 11. 2020 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Když v herním kontextu zazní slovo „souls“, spousta lidí se začne ošívat strachy, zatímco dalším naskočí husina nadšením. Dávno nepanuje všeobecný názor, že jde jen o nesmyslně náročná RPG, kterých by se hráči měli vyvarovat. Je jen potřeba přistoupit na jejich odlišné tempo a preciznost. Přesto by dávalo jistý smysl nabídnout u takových her lehčí obtížnost, aby si méně šikovná či vytrvalá část publika mohla užít alespoň jejich temné světy.

Ostatně na to poukazuje i Pavel ve svých dojmech: „Demon's Souls jako launchový titul nové generace PlayStationu, to je zvláštní volba. (…) Od samého začátku kroutím hlavou nad tím, jak se v Sony marketingovou kampaní snaží přesvědčit masu natěšených hráčů, že niche titul (…) je vlastně mainstreamovou záležitostí a tím pravým, čím byste měli pokřtít svou novou konzoli.“

„Samozřejmě jsme o víc než dekádu dál a ze Soulsborne se skutečně do značné míry stal střední proud. Celá řada hráčů úspěšně zjistila, že báje o nesmírné náročnosti jsou přehnané a i sám FromSoftware se svým posledním titulem Sekiro: Shadows Die Twice marketingově mířil na širší publikum než jen na okruh svých nejvěrnějších.“

Jak se ukázalo, ve studiu Bluepoint Games skutečně chtěli jít na ruku ještě širší hráčské obci tím, že by remake opatřili lehkou obtížností. Pro The Washington Post to formou emailu prozradil kreativní ředitel projektu Gavin Moore:

„Tento projekt předělává práci jiného vývojového týmu. Přestože jsme udělali pár změn, naším cílem je vždy uchovat ducha a myšlenku původních tvůrců. I když jsme zvažovali a probírali „snadný mód“, nakonec jsme usoudili, že nám – pouhým ochráncům této úžasné hry – nepřísluší přidávat něco takového, co od základů změní vyváženost.“

Místo toho se rozhodli přijít s alternativním řešením usnadnění náročné hry. Předně je přímo ve hře obsaženo na 180 videí, která vám pomohou s nesnázemi. Mohou vám napovědět, kudy se v dané lokaci vydat nebo jak vyzrát na konkrétního bosse. Jejich použití je zcela dobrovolné, můžete je vyvolat kdykoliv a díky novému uživatelskému rozhraní PlayStationu 5 vás nijak nebudou odtahovat od vlastního hraní.

Demon's Souls využívá i předností ovladače DualSense, který vám různou měrou vibrací dá vědět, jak si v soubojích vedete (zda se vám podařilo útok vykrýt, nebo to nebylo zcela ideální). Co se dalších možností usnadnění týče, tvůrci mysleli i na hráče s omezeným sluchem a zrakem, takže můžete měnit typ audia, posílat ho jen do vybraného sluchátka, pohrát si s barevnou paletou uživatelského rozhraní či vypnout motion blur a třes kamery.

Dnes je ten den, kdy se těm šťastným z vás dostane do ruky PlayStation 5 a s ním třeba i Demon's Souls. Pokud nevíte, zda je to hra pro vás, určitě si přečtěte Pavlovu recenzi. Jediné, co od remaku nečekejte, je lehká obtížnost.