Přímo v Demon’s Souls najdete přes 180 videí s radami a postupy

4. 11. 2020 10:34 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Patříte k těm hráčům, kteří si při záseku ve hrách hledají radu ve videích na YouTube? Tahle starost vám s novou generací konzolí zřejmě odpadne, alespoň pokud zvolíte PlayStation 5. Třeba remake Demon’s Souls nabídne podle deníku Washington Post přes 180 klipů, které vám poradí, jak postupovat.

Videa jsou součástí nového systému Official Game Help. Kdykoliv během hraní se můžete vrátit do menu a požádat o radu. Jelikož jsou kontextově citlivé, hra sama pozná, s čím byste asi tak mohli mít problém, a neměly by vám tím pádem hrozit ani spoilery. Konkrétní klip si pak můžete pustit buď na celou obrazovku, nebo ho zmenšit na obraz v obraze.

Digital Foundry nicméně varuje, že je tato poradna přímo v uživatelském rozhraní dostupná pouze předplatitelům PlayStation Plus.