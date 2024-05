Redfall se přeci jen dočká závěrečné aktualizace s offline režimem a singleplayerovou pauzou

Utrápená upírská střílečka Redfall se dočká své finální aktualizace, která mimo jiné přinese offline režim a možnost hru zapauzovat (což vzhledem k online nátuře dříve možné nebylo). Oznámení přišlo z oficiálního účtu Redfallu na X, kde vývojáři poděkovali hráčům za jejich „podpůrné zprávy“ související s nedávno oznámeným uzavřením studia Arkane Austin.

„Pracujeme na vydání naší poslední aktualizace, Game Update 4, která přinese přepracované systémy sousedství a hnízd, singleplayerovou pauzu, offline režim a další. Brzy poskytneme další podrobnosti. Děkujeme vám všem.“

Pro fanoušky upíří online akce jde jistě o příjemné překvapení, neboť dříve se mělo za to, že uzavření Arkane Austin zastaví všechny budoucí aktualizace a plánovaná DLC. Ačkoli rozšíření již nepřijdou, poslední aktualizace zajišťuje, že některé očekávané funkce se do hry skutečně dostanou. Stále však není potvrzena žádná kompenzace pro majitele „DLC passu“ nad rámec vracení peněz, o které si hráči mohou zažádat na oficiálním webu.

Redfall, který dorazil na trh před více než rokem, čelil ostré kritice a slabým prodejům, přičemž si recenzenti i hráči stěžovali na problémy, jako je pustý svět, špatná umělá inteligence, problémy se stabilitou, technické trable a obecně zkrátka šlo o podprůměrnou hru. Což od Arkane obzvlášť zamrzí.

Blížící se poslední update tak s Redfallem asi žádné zázraky už neudělá, ale pro ty desítky lidí, kteří ho na Steamu podle SteamCharts dodnes hrají, půjde jistě o hezký letní dárek.

Thank you for all your supportive messages.



We are working to release our final update, Game Update 4, that brings revamped Neighborhood and Nest systems, Single Player Pausing, Offline Mode, and more.



We’ll provide additional details soon. Thank you all.