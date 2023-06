Sami vývojáři nešťastné akce Redfall doufali v její zrušení

6. 6. 2023 12:49 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Upírská akce Redfall od Arkane Studios mohla být černým koněm jara, ale nakonec se naplnily ty nejčernější obavy a hra se stala jedním z nejhůře hodnocených projektů letošního roku. A jak to vypadá, jinak to asi ani dopadnout nemohlo, protože vývoj byl problematický už od samotného začátku.

Podle investigativního novináře Jasona Schreiera, který se ponořil do zákulisí tvorby hry ve svém článku pro Bloomberg, za neúspěchem nestojí ani tak samotní vývojáři, jako spíš špatný management projektu a Microsoft, který se rozhodl do vývoje po odkoupení Zenimaxu víceméně nezasahovat.

zdroj: vlastní video redakce

Jak možná víte, Redfall mělo na starosti studio Arkane Austin, které dříve vytvořilo nedoceněné Prey. Z pohledu prodejů se ale tehdy nejednalo o žádný velký hit, tudíž tým začal pracovat na novém projektu, který by přilákal více lidí. Započal tak vývoj upírského propadáku.

Management chtěl nové fanoušky získat skrze různé trendy, proto požadoval, aby šlo o multiplayerovou hru, což mnoho vývojářů poněkud zaskočilo, protože doposud tvořili pouze singleplayerové zážitky a byli v tom velmi dobří. Tlak vedení navíc došel tak daleko, že se do titulu nacpalo co možná největší množství mikrotransakcí a celý projekt mířil do sféry hry jako služby.

Tím odstartovaly problémy, které se s dalším vývojem jenom prohlubovaly. Tým se potýkal s roztříštěností celého konceptu, což pro vývoj znamenalo značné komplikace. Dalším problémem navíc mělo být, že na hře podobného rozsahu a zaměření pracovalo málo lidí, kteří v průběhu vývoje ještě odcházeli. Proto byl vývoj v jednom bodě pozastaven a tvůrčí celek začal doufat, že dojde k jeho kompletnímu zrušení.

Mnoho vývojářů případné vysvobození vidělo v odkupu Zenimaxu společností Microsoft. Doufali, že se gigant do vývoje zapojí a třeba problematický projekt ukončí. Microsoft se ale rozhodl, že do tvorby nebude více zasahovat, což se nakonec ukázalo jako nešťastné řešení, za které se pak omluvil i sám šéf Xboxu, Phil Spencer.

Nejsmutnější skutečností, která z problematického vývoje vyplynula, je, že celých 70 % zaměstnanců z původního týmu Arkane Austin už není jeho součástí. Vina za zmršený projekt přitom zjevně nespočívá na bedrech většiny z nich.