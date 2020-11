Red Dead Online bude od prosince samostatnou hrou

25. 11. 2020 10:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jsou to už dva roky, co jsme mohli poprvé prožít příběh Arthura Morgana a jeho druhů v Red Dead Redemption II. A přestože právě příběh je tím, co lze na této hře ocenit asi nejvíce, dočkal se westernový titul i svého online režimu, podobnému GTA Online ze stejné stáje.

Stejně jako v případě extrémně populární městské akce nyní bude i Red Dead Online k pořízení samostatně. Rockstar na svém oficiálním webu oznámil, že k 1. prosinci vydá multiplayerový prvek hry jako samostatnou edici, k jejímuž hraní nepotřebujete plnou verzi původní Red Dead Redemption II.

V rámci online si tak budete moci užít obrovský otevřený svět, který na hráčova avatara reaguje podle jeho činů a pověsti, budete se moci specializovat na celou řadu kariérních cest, od lovce odměn přes obchodníka, sběratele a lovce kožešin až k majiteli tajné palírny alkoholu.

K dispozici bude série navazujících kooperativních příběhových misí, v nichž budete pátrat po vrahovi manžela Jessicy LeClerk, a samozřejmě množství multiplayerových režimů a miniher.

Až do 15. února příštího roku si můžete na všech platformách pořídit Red Dead Online v 75% slevě, hra vás tak vyjde na necelých pět dolarů, tedy něco málo přes 100 korun. Red Dead Online půjde zakoupit v celé řadě digitálních distribucí, buď v dedikovaném Rockstar Launcheru, nebo na Steamu, Epic Game Store, Microsoft Store nebo PlayStation Store. Verze pro Xbox One a PlayStation 4 lze v režimu zpětné kompatibility hrát i na nové generaci konzolí.

Hra vám na disku zabere až 123 GB prostoru, zároveň si skrz její menu můžete následně pořídit i příběhovou část, pokud vás westernová poetika uhrane.