Reboot hororu Alone in the Dark můžete dohrát za dvě různé postavy. Ztvární je hvězdy

26. 5. 2023 13:35 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Noční můra z Alone in the Dark se plíží temnotami a bude nás děsit v říjnu letošního roku. A že půjde o nervydrásající zážitek, slibuje osoba kreativního ředitele Mikaela Hedberga, který stojí za ikonami interaktivního hororu Amnesia: The Dark Descent a Soma.

Reboot se odehrává v meziválečných 20. letech 20. století v Louisianě, konkrétně v kulisách znepokojivého panství rodu Decretů, v němž probíhá pátrání po zmizelém rodinném příslušníkovi. Na 11minutové představení se můžete podívat výše.

V roli protagonistů Edwarda Carnbyho a Emily Hartwood se představí David Harbour (Stranger Things, Hellboy) a Jodie Comer (Free Guy, The White Princess). Edward a Emily na panství rodiny Decretů nejsou na dovolené. Pátrají po Emiliině strýci, který za záhadných okolností zmizel.

Zajímavé je, že hrát budete moci za libovolnou z postav a každá k příběhu přistupuje trochu jinak. Budou mít odlišné reakce na prostředí, různé osobnosti a příběhová pozadí a také na ně budou jinak reagovat obyvatelé zchátralého sídla. Proto, pokud chcete zažít všechno, vás čeká ještě druhý průchod.

Reboot Alone in the Dark nabídne nejen akci, ale i pořádnou dávku logických hádanek a investigativních puzzlů. Strašidelná vila Decretů bude plná stop a střípků mozaiky, ze kterých si poskládáte znepokojivý příběh. Hra bude disponovat škálou obtížnosti, abyste si nastavili přesně takovou míru tipů a držení za ručičku, jakou potřebujete.

Už teď si můžete vyzkoušet demoverzi, jakýsi prolog, který se odehrává několik týdnů před událostmi hry. Jde o stejnou hratelnou ukázku, která byla k dispozici novinářům loni na Gamescomu.

Alone in the Dark vychází 25. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.