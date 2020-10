Reboot filmového Resident Evilu odhaluje jména herců

7. 10. 2020 12:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Již brzy na plátna kin vtrhne filmový Monster Hunter a dle prvního teaseru to nevypadá nijak slavně. Herní společnost Capcom má ale ve filmovém průmyslu ještě další želízko v ohni: Chystá reboot filmové série Resident Evil, která je patrně tou nejslavnější značkou, jakou japonští vývojáři vytvořili.

Resident Evil má na kontě už šestici filmů, sága započala v roce 2002 a u kormidla po většinu času stál režisér Paul W. S. Anderson, zatímco v hlavní roli figurovala Milla Jovovich. Ačkoli se v sérii najdou relativně vydařené kousky (první a třetí díl), zejména pozdější iterace je radno vypustit. Přestože však kritická hodnocení nešetří ostrými slovy, dokázaly filmové adaptace Resident Evilu dohromady vydělat 1,2 miliardy dolarů. A proto musí show pokračovat.

Už loni jsme se dozvěděli, že je v plánu restart a magazín Deadline přichází s několika dalšími informacemi. Nový Resident Evil má být kompletním rebootem a dějově se vrátit do oné osudové noci v roce 1998, kdy se to v Raccoon City všechno zhroutilo jako domeček z karet. Producent Robert Kulzer říká, že po šesti filmech, tuctu her a množství fanouškovského obsahu zkrátka autoři pocítili nutnost vrátit se ke kořenům a prozkoumat tajemství, která ukrývají zdi rodinného sídla Spenserů a Raccoon City jako takové.

Scenárista a režisér Johannes Roberts říká, že jeho cílem je do snímku vložit stejnou atmosféru a pocity, jaké prožíval při hraní prvních dvou dílů série. Kromě děsivých a brutálních výjevů ale prý současně půjde o v realitě ukotvený příběh umírajícího amerického města, s nímž se moderní publikum dokáže ztotožnit.

Známe už i herecké obsazení některých rolí, Claire Redfield ztvární Kaya Scodelario (Skins, Maze Runner), Jill Valentine zas Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp), Weskera si střihne Tom Hopper (Black Sails, The Umbrella Academy) a Leona S. Kenndyho pak Avan Jogia (Zombieland 2). O roli Chrise Redfielda se postará Robbie Amell (The Flash), William Birkin dostane podobu Neala McDonougha (Band of Brothers).

Kromě rebootu filmové série jsou v přípravě hned dva seriály z produkce Netflixu. Ten hraný sice zatím nemá ani termín vydání, CGI série s podtitulem Infinite Darkness má ovšem debutovat už příští rok. Sám jsem zvědav, zda alespoň z některého chystaného projektu vznikne něco pozoruhodného.