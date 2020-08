Ratchet & Clank vyjde dřív, než jsme čekali

28. 8. 2020 9:02 | Novinky | autor: Adam Homola

Během včerejší Opening Night Live letošního virtuálního Gamescomu přišlo to nejlepší opravdu až na konec. Závěr celé show si pro sebe uzmul PlayStation 5, respektive jeho exkluzivita Ratchet & Clank: Rift Apart. A vývojáři z Insomniac Games tak potvrdili, že jejich chystaná novinka pořád vypadá jako jedna z mála her z budoucí generace konzolí.

Namísto nicneříkajícího traileru jsme totiž dostali docela dlouhé, nesestříhané a nijak nerušené záběry z hraní (níže ve 4K kvalitě). Vývojáři v následném minirozhovoru s moderátorem akce Geoffem Keighleym potvrdili, že díky speciálnímu SSD PlayStationu 5 mohou takhle instantně přeskakovat mezi dimenzemi a úrovněmi, či jejich verzemi.

Do toho si připočítejte ještě ray tracing a další parádičky včetně 3D audia a podpory nových funkcí ovladače DualSense. U něj tvůrci používají jak haptickou odezvu, tak adaptivní triggery, díky kterým mají už tak unikátní zbraně o to víc vyniknout. Jako příklad ale Insomniac uvedli obyčejnou brokovnici: pokud zmáčknete trigger jen zlehka, vystřelíte z jedné hlavně. Pokud ho zmáčknete naplno, vystřelíte z obou hlavní.

3D audio jsme z videa neslyšeli a nejde ani moc dobře popsat, na to si budeme muset počkat až na samotnou hru a hrát ji s adekvátními sluchátky či reproduktory.

Co naopak můžete docenit už teď, je vizuální kvalita hry. Pokud jste koukali na náš (či oficiální) včerejší stream, moc jste ze hry neměli. Kvalita streamu nebyla zrovna nejvyšší, občas to i na oficiálním kanále lagovalo a vůbec si nešlo pořádně vychutnat next genovou grafiku. Správce YouTube kanálu PlayStationu naštěstí nelenil a vy se tak můžete na Ratcheta podívat v celé jeho 4k kráse a docenit to, co na streamu docenit nešlo.

Na závěr jsme se překvapivě dočkali i oznámení neurčitého data vydání. Ratchet & Clank: Rift Apart vyjde dřív, než jsme čekali, a to konkrétně během „startovního okna PlayStationu 5“. Co to znamená, je zatím velká otázka, neboť nevíme, jak Sony definuje „startovní okno“ tentokrát. Pravděpodobně to ale znamená maximálně několik málo měsíců po startu PS5.