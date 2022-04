Rapper Dr. Dre se původně odmítl podílet na DLC pro GTA V

26. 4. 2022 13:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Rapper a producent Dr. Dre platí za jednoho z průkopníků hiphopové kultury. Rockstar se mu rozhodl složit poctu a zvěčnit ho v Grand Theft Auto V, konkrétně v loňském rozšíření The Contract, rapová ikona ale z téhle spolupráce v první chvíli nebyla vůbec nadšená. Jak náročné bylo Dr. Dre dostat do GTA V, popsal pro televizi BET další rapper, DJ Pooh.

Ten je vedle hudebního producenta také hlasem herní rádiové stanice West Coast Classics. „Napřed to prostě odmítl. Ale to je u Drea normální. Není hráč a žádnou z těch her nehrál. Ne že by mu vadily, prostě je nehrál. Řekl mi: ‚Nedělám věci pro děti,‘“ vysvětluje DJ Pooh.

Svou misi naverbovat slavného rappera pro DLC ale DJ Pooh nevzdal. Aby ho přesvědčil, jel k němu domů do Calabasu odhodlaný mu ukázat, jak se GTA V hraje. „Byl z toho odvařený. Vůbec nevěděl, co všechno se tam dá dělat – ty vrstvy hratelnosti, kterým někteří lidé říkají metaverse, ale je to mnohem lepší. ‚Ku*va, to je boží!‘ říkal mi, když jsem po městě jezdil v autě se sníženým podvozkem. Měnili jsme disky na kolech, stříleli, flákali se s kámoši, našel jsem nám holku – a tak dál,“ líčí DJ Pooh.

Strategie evidentně zafungovala, protože se Dr. Dre záhy spojil s lidmi z Rockstaru a DLC bylo na světě. Sám spoluzakladatel Sam Houser DJ Pooha za jeho přesvědčovací schopnosti pochválil, protože by bez něj spolupráce s jednou z největších hiphopových legend patrně nedopadla.

The Contract je prosincovým příběhovým rozšířením pro GTA Online, kde se vedle rapové ikony objevuje také Franklin ze singleplayerové kampaně, který si po konci hry založil agenturu pro řešení problémů celebrit. V tomto případě ukradených mobilů s Dreovými nevydanými tracky.