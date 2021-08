Rainbow Six Extraction láká na třikrát větší mapy než ty v Rainbow Six Siege

23. 8. 2021 13:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Akční sci-fi kooperace Rainbow Six Extraction (dříve Quarantine) se po plnohodnotném představení během letošní E3 připomíná novým vydatným videem, které vás seznámí se všemi prvky hry – od operátorů a map po mise, nepřátele a vybavení.

Rainbow Six Extraction je určená pro jednoho, dva nebo tři hráče, kteří se společně vydají zachraňovat Zemi před invazí do regionů San Franciska, Nového Mexika, New Yorku a Aljašky. Mezi ně se rozdělí celkem dvanáct map, které mají být minimálně třikrát větší než většina map v Rainbow Six Siege.

Zahrajete si za jednoho z 18 operátorů, kteří se mohou pochlubit vlastními dovednostmi, zbraněmi a možnostmi úprav. Vybavíte se i speciálními předměty jako například lepidlovým granátem zpomalujícím nepřátele, silovým polem chránícím vás před útoky z dálky či reakčním laserem, s jehož pomocí si vyčistíte cestu od černého humusu, skrze nějž se zjevně šíří oživlá nákaza.

Ta nabývá podob 13 základních typů nepřátel, kteří jsou dále modifikovaní mutacemi, aby se vám jejich zabíjení příliš rychle neomrzelo. Setkáte se s nimi v 13 příběhových misích, jejichž náplní může být ničení hnízd nepřátel, jejich chytání pro vědecké účely nebo třeba extrakce padlých kolegů.

Jakmile budete s misí hotoví, čelíte rozhodnutí, zda se necháte vyzvednout a v bezpečí základny si vylepšíte svou postavu, nebo zda budete pokračovat dál, a riskovat tak svůj dosavadní postup za účelem zisku ještě chutnější odměny.

Závěr videa jen lehce nastiňuje plány po vydání hry. Počítejte s obsahem zdarma, který bude zastoupený živými událostmi, novými operátory a exkluzivními odměnami. Průvodce videem ještě jmenuje přítomnost hodnocených zápasů pro kompetitivní hráče, ale nespecifikuje, zda půjde vyloženě o PvP arény, nebo třeba jen porovnávání skóre jednotlivých týmů.

Rainbow Six Extraction se po odkladu očekává v lednu příštího roku na PC, PlayStationu 4 a 5, Xboxu One a Series X|S a Stadii, a to s cross-playem.