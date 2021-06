Kooperativní střílečka Rainbow Six Extraction vsadí na stealth. A vypadá překvapivě dobře

12. 6. 2021 21:38 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hra, kterou jsme od počátku znali jako Rainbow Six Quarantine, později krátce Rainbow Six Parasite, se nakonec jmenuje Rainbow Six Extraction. Přitom všechna tři jména mají své opodstatnění. Elitní jednotka zásahovky se přesouvá do budoucnosti, kdy se po zemi rozšířil zákeřný virus. Covidu se ale moc nepodobá, jelikož neohrožuje přímo vás a místo toho využívá prostředníky – vražedné potvory nejrůznějších tvarů. A vy na ně půjdete hezky potichoučku.

Zprvu mě Rainbow Six Extraction nechával naprosto chladným. Další kooperativní střílečka s dalšími hloupými nepřáteli podobnými zombíkům. Pak se nám ovšem hra konečně předvedla ve filmečku, ale ještě lépe na pořádných záběrech z hraní a skepsi vystřídal zájem.

Ona to totiž není frenetická střílečka, do popředí se tu dostává kradmý přístup. Spolu se dvěma přáteli máte za úkol vyčistit danou lokaci od zmutovaného neřádu a bude zjevně lepší na sebe neupozorňovat palnými zbraněmi. Cosi jako zombie budete zezadu kuchat noži, případně si je díky pokrokovým technologiím necháte zobrazit za zdmi a hezky v klidu si připravíte headshot s tlumenou puškou. Ne, zdi nejsou překážka.

zdroj: Ubisoft

A to dokonce do takové míry, že se silnému nepříteli snadno dostanete do zad. Vaši kolegové ho zaměstnají, zatímco vy si za jeho zády vytvoříte nový přístupový bod s pomocí kladiva. Zní to skvěle, ale mám obavu, že to nepůjde úplně všude. Proč by jinak hráč ve videu rozbořil jedinou dřevěnou stěnu v místnosti?

Rozbíjení stěn je vám jistě povědomé z Rainbow Six Siege a není to jediná společná věc. Nechybí budování barikád ve dveřích a objeví se zde i staří známí operátoři. Ale v rámci hraček počítejte s novými udělátky šitými na míru parazitické nákaze. Na víc se podívejte sami ve videích výše.

Rainbow Six Extraction vyjde 16. září na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X/S a Stadii a počítá se s crossplayem.