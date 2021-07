Psychonauts 2 využijí sílu Xboxu Series X, majitelé PS5 ostrouhají

21. 7. 2021 7:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Double Fine už je součástí Xbox Game Studios nějaký ten pátek, ale své Psychonauts 2 oznámilo a posléze na ně vybralo peníze skrz crowdfunding ještě předtím, než ho Microsoft koupil. Po šesti letech tak hra vyjde i na konzolích od Sony, ale půjde o ten vcelku vzácný případ, kdy na tom po technické stránce budou majitelé Xboxů o poznání lépe.

Podle australského serveru WellPlayed se totiž Psychonauts 2 nedočkají nativní verze pro PlayStation 5. Hra tam má běžet pouze v režimu zpětné kompatibility, přičemž verze pro PS4 Pro poběží v 1440p při 30 FPS a bez HDR. Z verze pro Xbox One X přitom vývojáři zvládli vymáčknout 4K při 30 FPS. Na Xboxu Series X si pak kromě 4K můžete užít 60 FPS, a pokud se spokojíte s nižším rozlišením, dostanete se až na 120 FPS.

Double Fine si pro svou zbrusu novou hopsačku připravili také příběhový trailer, přičemž dvojka bude navazovat na hru pro virtuální realitu z roku 2017 Psychonauts in the Rhombus Rain, která byla přímým pokračováním 16 let staré jedničky. V případě, že jste odbočku ve VR nehráli, anebo jste dokonce minuli i fenomenální první plošinovku, tvůrci vám Razův příběh z předchozích her krátce shrnou na začátku dvojky.

Pro hlavního hrdinu totiž od předcházející hry uběhlo pouhých pár dní – po tréninkovém kempu duševních dobrodruhů je sice připravený stát se profíkem, vzápětí ale zjistí, že mezi psychonauty bude pouhým stážistou. Samozřejmě se všechno velmi brzy zvrhne a dobrodružství na sebe nenechá dlouho čekat.

Podle šéfa studia Tima Schafera jsou leitmotivy druhého dílu empatie, duševní zdraví a také respekt. „V první hře jsme se o tahle témata otřeli spíš omylem, protože jsme se snažili jen vytvořit zábavnou hru v originálním zasazení,“ řekl Schafer deníku Washington Post. „Ale jakmile jste uvnitř lidské mysli, nedá se vyhnout tomu, co se lidem honí hlavou, a to jsou dobré i zlé myšlenky.“

Každá z úrovní tak bude velmi originální, v jednotlivých lokacích se má odrážet duševní stav postavy, jejímiž útrobami se procházíte. Double Fine na druhých Psychonautech spolupracovali s psychiatry a dalšími experty, aby se vyhnuli přehnané stigmatizaci a stereotypům ohledně různých duševních onemocnění.

Zabývali se i otázkou konsentu, kdy už Raz nevstupuje do myslí ostatních násilím a bez jejich souhlasu, protože procházka po cizím mozku může být poměrně invazivní. I když se ale hra nevyhýbá vážným tématům, snaží se je pojmout hravě a odlehčeně – vnitřní démoni postav na sebe obvykle berou podobu nějakého bosse, kterého je vždycky možné nějakým způsobem porazit.

Psychonauts 2 po letech čekání vychází 25. srpna na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X|S, přičemž předplatitelé služby Xbox Game Pass se do průzkumu hlubin lidských niter mohou pustit rovnou v den vydání.