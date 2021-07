Psychonauts 2 nabídnou snadný režim s nesmrtelností

Už za pár týdnů by měl být konec letitému čekání a na naše obrazovky snad konečně dorazí Psychonauts 2. Vývojáři ze studia Double Fine nyní na Twitteru oznámili, že hra nabídne režim nesmrtelnosti, aby příběh psychonauta Raze mohl absolvovat skutečně každý bez ohledu na herní skill.

If you beat Psychonauts 2 with the invincibility toggle on, you still beat P2. https://t.co/OinBv1nuNr