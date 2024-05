První větší patch pro No Rest for the Wicked snižuje hardwarové nároky

7. 5. 2024 12:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Očekávané akční RPG od tvůrců Oriho, No Rest for the Wicked, se před dvěma týdny vylouplo v předběžném přístupu a prvotní ohlasy zrovna nepřekypovaly chválou. Respektive, herní jádro by si ji podle všeho i zasloužilo, kritika se ale snesla na technický stav, optimalizací počínaje, padáním při načítání konče.

Minimálně tu první část se v Moon Studios jali promptně řešit a vydali první větší update, který výkon zlepšil natolik, až dokonce snižuje samotné hardwarové nároky. V poznámkách k patchi zmiňují smysluplnější využití výkonu procesorů i grafických karet, stejně jako úpravy v načítání souborů, které by měly eliminovat propady snímkové frekvence. Vedle toho se tvůrci jali vylepšit některé herní filmečky, ale také problematické lokace jako Mountain Pass Gate a mnoho dalšího.

Na 30 FPS v 1080p by vám nově měla stačit grafická karta Nvidia GeForce GTX 970 či AMD Radeon RX Vega 56 v kombinaci s procesorem Intel Core i5-8400 anebo AMD Ryzen 5 2600. Pokud chcete hrát v 60 FPS při 1080p, připravte si alespoň kartu Nvidia GeForce RTX 2060 anebo AMD Radeon RX 5600 XT a procesor Intel Core i7-11700K či AMD Ryzen 7 5800X.

Lepší výkon ale není jedinou novinkou, kterou první zásadnější update pro No Rest for the Wicked přináší. Autoři hry prý pozorně naslouchají feedbacku a vyslyšeli kupříkladu přání poupravit si ovládání při hraní s klávesnicí a myší. Přibyla tak možnost přemapovat si klávesy a tlačítka, přičemž by se totožného luxusu brzy měli dočkat i hráči a hráčky s gamepady.

zdroj: Moon Studios

Pokud toužíte po obydlí, můžete si ho nyní ve hře pořídit výrazně dřív, stejně jako se v něm zvětšilo úložiště, kam si odložit momentálně nepotřebné předměty. Do svého skladu se navíc můžete nově dostat rovnou u obchodníků nebo při craftingu. Vylepšení doznaly také možnosti třídění rozličných předmětů a vybavení.

Šéf Moon Studios a kreativní ředitel v jedné osobě, Thomas Mahler, se na sociální síti X nedávno vyjádřil, že No Rest for the Wicked je jejich magnum opus, na kterém hodlají pracovat příštích pět až deset let. Pavel naproti tomu v dojmech z hraní píše, že má tohle velké dílo veliký potenciál, pokud se mu povedou překonat porodní bolesti.