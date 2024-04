Šéf vývoje No Rest for the Wicked: Tohle je náš Pán Prstenů, kvůli tomu Ori 3 jen tak nebude

Vývojáři z Moon Studios jsou známí skvělými metroidvaniemi Ori, ale teď pracují na akčním RPG No Rest for the Wicked. To sice zatím ještě nevyšlo, ale je už k mání v předběžném přístupu a reakce jsou veskrze pozitivní.

Kdo by ale čekal, že tvůrci za pár měsíců No Rest for the Wicked dodělají a pak se rychle vrhnou na třetího Oriho, pletl by se. Šéf studia, Thomas Mahler, teď na sociálních sítích potvrdil, že NRFTW je pro ně gigantický projekt, který vydáním rozhodně nekončí.

Svoji hru Mahler přirovnal k Pánovi prstenů. Řekl totiž, že to, co mají hotové, je něco jako testovací projekce částí Společenstva prstenu, zatímco vydání verze 1.0 bude něco jako premiéra. Tím to tedy všechno jen začne a plánů do budoucna mají tvůrci hromadu. Na No Rest for the Wicked prý budou v Moon Studios pracovat zhruba pět až deset let.

V jednom z následujících příspěvků pak Mahler dodal, že doufá, že díky této analogii hráči chápu, že na Ori 3 se jen tak pracovat nezačne.

Judging by the questions I'm getting, it looks like some people think that we'll release 1.0 and then we're done? ?



Folks, we're nowhere near done with No Rest for the Wicked. There is so much that we've already built that none of you even know about and we want to deliver this…