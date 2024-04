Akční RPG No Rest for the Wicked je tady, ale zatím s technickými problémy

Moon Studios spustili očekávané akční RPG No Rest for the Wicked v předběžném přístupu a jakkoliv hra jako taková působí poměrně slibně, první ohlasy nešetří kritikou technického stavu. Studio řadu nedostatků ale férově přiznává a tvůrci ostatně zdůrazňují, že jde skutečně o předběžný přístup, a tudíž se bude stav hry v následujících měsících výrazně zlepšovat.

Mezi hlavní technické výzvy, které jsou v současné době známy, patří optimalizace výkonu a zlepšení podporovaných poměrů stran zobrazení. Hráči hlásí občasné záseky při načítání nových oblastí a některých nepřeložených textů. Tvůrci o těchto problémech vědí a promptně pracují na jejich odstranění.

Pro optimální hraní se doporučuje instalovat hru na SSD disk a hráči by měli upravit nastavení kvality, aby se zvýšila snímková frekvence. Vývojový tým také pracuje na přidání další jazykové podpory a řešení drobných chyb, jako jsou závady při změně prostředí a problémy s kolizí, při kterých se hráči mohou zaseknout.

Pro řešení některých z těchto problémů nabízí tvůrci okamžitá řešení, jako je použití funkce Continue from last Whisper, a možnost záloh pro obnovení ztraceného postupu.

Hra také už v rámci předběžného přístupu podporuje různé ovladače, přičemž na Steamu je k dispozici specifické nastavení pro ovladače PlayStationu. Gennadiy Korol, splouzakladatel Moon Studios, zdůraznil, že navzdory některým problémům s rychlostí snímkování funkce Game Simulation zajišťuje, že hra zachovává plynulou odezvu vstupu, což je pro přesný boj klíčové.

zdroj: Moon Studios

No Rest for the Wicked má být také kompatibilní s řadou zařízení i mimo Steam Deck, jako je například ROG Ally. Počáteční požadavky na PC jsou poměrně skromné, i když doporučené specifikace pro kvalitní zážitek mohou být pro některé systémy náročné.

Korol poznamenal, že cílem hry je udržet na Steam Decku v závislosti na nastavení přibližně „30-40 snímků za sekundu“, přičemž probíhá snaha o stabilizaci právě takové snímkové frekvence.

Studio také hráče ujistilo, že finální hra nebude obsahovat mikrotransakce ani povinné online připojení a místo toho se zaměří na poskytnutí robustního zážitku pro jednoho hráče.

We never thought we'd get this done in time for launch, but so many of you have asked and we LOVE handhelds - so our hard working @moongamestudios team has moved mountains to make @wickedgame playable on Steam Deck, ROG Ally and other Handhelds Day 1!



We're getting 30-40fps on… pic.twitter.com/GaHSE9cYGB