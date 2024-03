No Rest for the Wicked se hraje spíš jako izometrické Dark Souls než jako Diablo

4. 3. 2024 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Milovníci diablovek mají žně. Po letech vloni vyšlo Diablo IV, před několika dny opustilo předběžný přístup povedené Last Epoch, v létě se dočkáme bety Path of Exile 2 a do toho si na nás brousí zuby luxusně vypadající akční RPG No Rest for the Wicked od Moon Studios, které má na svědomí fantastickou plošinovku Ori and the Blind Forest.

V exkluzivní ukázce z hraní pro IGN, na kterou se můžete podívat výše, si můžeme udělat větší představu o tom, jak se nový vyzyvatel na poli akčních RPG bude hrát. A ze záběrů vypadá No Rest for the Wicked parádně! Nenechte se ale zmást, tady nebudete kosit zástupy jednoduchého kanónefutru, jak je v podobných hrách zvykem, každý protivník vás může promptně sprovodit ze světa, pokud si nedáte pozor.

Hratelností se tak No Rest for the Wicked mnohem více přibližuje izometrickým Dark Souls než Diablu. Musíte dbát na precizní načasování útoků, včasné parírování, přesné úhyby a správné pozicování, abyste na sebe nepřilákali pozornost více nepřátel, než kolik dokážete porazit. Tempo boje určuje výdrž, takže se úplně nemůžete spolehnout na metání útoků a úskoků halabala, protože se velmi rychle můžete ocitnout bez možnosti ústupu nebo obrany.

Naštěstí smrt neznamená oživení protivníků, jak bývá v soulsovkách zvykem. Mrtví nepřátelé zůstanou mrtví a dokonce i zranění se jako mávnutím kouzelného proutku nevyléčí. Třešničkou na dortu pak budou náročné a impozantní souboje s bossy.

No Rest for the Wicked na první pohled zaujme nádhernou grafikou. Na rozdíl od Oriho nečekejte pestrobarevné dioráma, ale mnohem temnější fantasy dobrodružství. Třeba bičující bouře v ukázce vypadá parádně. Záře blesků protíná provazce deště a dokonce vaše útoky rozčísavají a rozstřikují neúprosný živel. Prostředí je alespoň z prvních záběrů krásně živé a dynamické.

Akční RPG No Rest for the Wicked vychází 18. dubna v předběžném přístupu na Steamu. Do plného vydání se hra dočká kooperačního i PvP multiplayeru a samozřejmě nových předmětů, zbraní, kapitol, oblastí a bossů a endgamu. Plná verze by se pak vedle PC měla vydat i na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.