První velký update střílečky Witchfire přidá třídy postav, obchodníky, zbraně i monstra

24. 2. 2024 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Loni v září jsme se po opravdu velmi dlouhém čekání dočkali očekávané gotické střílečky Witchfire od tvůrců adventury The Vanishing of Ethan Carter. Obecně řečeno se čekání vyplatilo, hra vypadá skvěle, hraje se skvěle, ale bylo vidět, že se opravdu jedná o předběžný přístup.

Tvůrci ze studia The Astronauts si berou veškerou kritiku a návrhy k srdci, a kromě akutnějších oprav pracují od vydání na prvním velkém updatu, který se kvapem blíží. Podle posledních informací se ho dočkáme v průběhu března a těšit se můžete na spoustu vylepšení.

Nově se ve hře objeví třídy postavy po vzoru soulsových her, takže se do temného světa plného čarodějnic budete vrhat s různými počátečními statistikami a můžete počítat i s úplně novým startovním vybavením. Velkých změn dozná kritizovaný systém Kalamity, k níž se ve hře neustále schyluje. Měl by být daleko zábavnější a zajímavější už jen proto, že současné kalamity se přepracovaly a objeví se další tři nové.

Rovněž se kompletně změní systém obtížnosti. Nově hra nebude těžší s tím, jak levelujete, ale budete si sami volit úroveň takzvané Gnosis. Znamená to, že vás hra nechá se grindem přelevelovat, ale ruku v ruce s tím začnou být odměny méně atraktivní. Na druhou stranu vyšší Gnosis na nižším levelu vám zajistí větší výzvu a s ní i zajímavější loot.

Spolu s updatem dorazí také nová NPC z řad obchodníků, u nichž si zakoupíte zatím nespecifikované unikátní předměty. A pro hráče hledající opravdovou výzvu budou na mapách ukryté nové oblasti, taková doupata čarodějnic plná pokladů, která mají opravdu otestovat i ty nejzkušenější lovce.

Kromě toho se můžete začít těšit i na pět nových zbraní včetně jedné démonické, z nichž každé je věnovaná pořádná péče, aby nešlo jen o jinou kadenci, ale vyloženě úplně jiný herní styl. Dále se chystají čtyři nová kouzla, čtyři stará se přepracují, přibude sedm magických předmětů, deset typů nepřátel, pět událostí a šest pastí.

A aby toho stále nebylo málo, tak se dostaví i žádaný systém hráčských profilů a slotů pro ukládání hry, abyste nebyli odkázaní jen na jeden. V březnu tomu bude půl roku od vydání hry Witchfire v předběžném přístupu a tvůrci si jsou vědomí, že je to opravdu dlouhá doba do příchodu prvního obsahového updatu. Proto můžete do budoucna počítat s tím, že budou vycházet častěji, ale budou samozřejmě menší.