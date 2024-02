První trailer na seriál Knuckles odhaluje dobrodružství červeného drsňáka

10. 2. 2024 13:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Idris Elba se vrací jako Knuckles v novém spin-off seriálu Paramountu, zasazeném mezi druhý díl filmového Sonica a připravovanou trojku. V seriálu si Knuckles zvyká na svůj nový život v Green Hills po boku Sonica (Ben Schwartz) a Tailse (Colleen O'Shaughnessey), ale jeho bojový duch touží přeci jen po nějakém povyražení, namísto nudného života na předměstí.

Trailer se z velké části soustředí na Knucklesovo rozpoložení, kdy se alespoň místy snaží být „normální“ a místy je to pořád starý dobrý Knuckles. Nebude trvat dlouho a červený hrdina se v honbě za vykonáváním spravedlnosti spojí s maloměstským policistou Wadem Whipplem (Adam Pally). Jenže aby to nebyla moc velká nuda, objeví se zlouni, kteří chtějí schopnosti Knucklese zneužít a začíná akce.

Seriál bude mít šest dílů a objeví se exkluzivně na Paramount Plus už 26. dubna.

Mezitím se chystá už třetí celovečerní film Ježek Sonic, opět s Jimem Carreym v roli specifického a svérázného záporáka Robotnika. Na premiéru třetího filmu si ale ještě počkáme, v současné době se s ní počítá až na letošní prosinec.

Jednička a dvojka se přitom nadmíru povedly a uspěly především komerčně. Ze Sonica se tak najednou stává jedna z nejúspěšnějších filmových herních adaptací. A pokud bude mít úspěch i seriálový Knuckles, dočkáme se zcela jistě nejen dalších sezón, ale dost možná i dalších spin-offů. Filmový Mario sice zvládl utržit výrazně víc peněz, ale co do počtu dílů má hodně co dohánět.