Ve filmu Ježek Sonic 3 se objeví Shadow, do kin dorazí za rok

Filmový Ježek Sonic 3, jehož premiéra je naplánována na prosinec příštího roku, láká na návrat Shadowa. Ten se krátce objevil už ve druhém filmu během závěrečných titulků.

Kdo bude Shadowa ve třetím filmu dabovat, zatím nevíme. Produkce trojky nabrala kvůli nedávné stávce hereckých odborů menší zpoždění, ale natáčení se už znova rozběhlo. U kormidla pořád stojí režisér Jeff Fowler a do filmu se vrací Ben Schwartz jako Sonic, Colleen O'Shaughnessey jako Tails, Idris Elba jako Knuckles a James Marsden jako Tom Wachowski.

Ježek Sonic 2 nastavil vysokou laťku a stal se nejvýdělečnějším filmem o videohrách v USA, dokud ho nedávno nepřekonali pohádkově úspěšní Super Mario Bros. ve filmu. Překvapivý úspěch ale slavil i první filmový Ježek Sonic, a tak tu máme najednou celou novou filmovou sérii podle hry, která své předloze nejenže nedělá ostudu, ale zvládá ještě vydělávat velké peníze.

Kromě celovečerního filmu se připravuje taky hraný televizní spin-off zaměřený na Knucklese, jehož premiéra se očekává na začátku příštího roku.

Off and RUNNING. #SonicMovie3

Only in theatres December 20, 2024 pic.twitter.com/BUIlurNIC0