První Titanfall končí, jeho odkaz ale bude žít dál

2. 12. 2021 11:19 | Novinky | autor: Pavel Makal

Značka Titanfall od studia Respawn Entertainment to v průběhu svého života neměla úplně jednoduché. První díl vyšel jako konzolová exkluzivita pouze na Xbox minulé a předminulé generace a na PC, vyslechl si svůj díl kritiky za absenci normální příběhové kampaně a jeho multiplayer se bohužel dlouhodobě potýkal (a potýká) s útoky hackerů.

Titanfall 2 zas vydavatelství EA zcela nepochopitelně vyslalo na svět v termínu mezi vydáním Battlefieldu 1 a Call of Duty: Infinite Warfare, čímž hře rozhodně nepomohlo. Toto rozhodnutí ostatně velmi příkře okomentoval i Vince Zampella, jeden ze zakladatelů Respawnu (a mimochodem i duchovní otec Call of Duty). Navzdory problematickému launchi se ale ze hry stal kult a opakovaně se o jejím singleplayeru hovoří jako o jedné z nejlepších střílečkových kampaní posledních let.

Do univerza Titanfall nicméně spadá i free-to-play battle royale Apex Legends, které se letos stalo terčem hackerských útoků a ty měly Respawn přimět k nápravě situace prvního Titanfallu. Z toho se totiž stalo rejdiště hackerů do té míry, že byl prakticky nehratelný, nad čímž ovšem vývojářské studio dlouhodobě zavíralo oči a raději se věnovalo novějším a výdělečnějším projektům, a to navzdory tomu, že byl první Titanfall stále v prodeji, případně k dispozici skrz předplatné EA Play.

Jak to vypadá, rozhodli se vývojáři vyřešit potíže skutečně razantně a na sociálních sítích včera oznámili, že ukončují prodeje hry, přičemž z předplatného ji stáhnou 1. března příštího roku. Servery pro oddanou komunitu ale údajně poběží dál, otázkou je, zda na nich vůbec půjde hrát.

Respawn zároveň uvádí, že značka Titanfall žije dál, a to jak skrz druhý díl, tak Apex Legends, tak v budoucích projektech. Uvidíme, zda se někdy dočkáme regulérního třetího dílu. Soubojů v obřích titánech není nikdy dost.