První Dying Light má v říjnu dorazit na Switch

22. 7. 2021 7:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio Techland momentálně připravuje Dying Light 2, nezapomíná ale ani na první díl své zombie parkourové akce z roku 2015. Nedávno došlo k vydání takzvané Platinum Edition, tedy kompletní kolekce čítající základní hru, masivní datadisk The Following a celou řadu DLC a bonusů. Právě tato edice by ještě letos měla dorazit i na Nintendo Switch.

Informuje o tom polský herní portál PPE, který také uvádí, že hra bude na Switchi k dispozici za necelých 50 dolarů (zhruba 1100 korun), dostane do vínku specifické funkce, jako je podpora HD Rumble či zaměřování přes gyroskop, a v plánu je i vydání fyzické verze, kde naleznete tištěnou mapu, příručku pro přežití a samolepky.

zdroj: vlastní video redakce

Dying Light by na Switch měl dorazit v říjnu a je samozřejmě otázkou, do jaké míry bude tato verze kvalitativně srovnatelná s původním vydáním na PC a minulou generaci konzolí. Cena Platinum Edition je na nich shodná.

Pokračování, které mělo relativně bolestivý vývoj a v minulosti jsme o jeho úspěšném vydání už začali mírně pochybovat, má dorazit ještě do konce letošního roku, přesný termín je stanoven na 7. prosince. Ambiciózní titul, jenž mnohem víc staví na hráčových rozhodnutích, se odehrává 20 let po událostech jedničky a autoři jeho zasazení popisují jako moderní středověk. Vyjde na PC a současné i minulé generaci konzolí, do vydání nás určitě ještě čeká několik streamů, v nichž autoři představí jednotlivé aspekty hry.