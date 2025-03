Prozkoumejte feudální Japonsko se steampunkovým nádechem v RPG Shadow of the Road

25. 3. 2025 18:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Polské studio Another Angle Games otevírá ve spolupráci s vydavatelstvím Owlcat Games (Pathfinder, WH40K: Rogue Trader) brány otevřené alfy svého chystaného tahového CRPG Shadow of the Road. V něm se do vcelku neotřelého zasazení snoubí feudální Japonsko se steampunkovou technologií.

Shadow of the Road se odehrává v období nelítostného přetahování o moc mezi šógunátem Tokugawa a císařem Mucuhitem alias Meidžim, který dal název celému historickému období. Navzdory konkrétnímu historickému zasazení se ale hra nebojí ho obohatit o moderní prvky, ani o japonskou mytologii, kde ke slovu kromě futuristických technologií přijdou třeba taky strašidla jókai.

Nečeká vás žádný rozmáchlý otevřený svět, nýbrž poměrně lineární příběh s jasně daným pořadím lokací, ovšem s množstvím voleb a odboček, které okolní svět a průběh války všelijak ovlivní. Procházet ho budete s vrchním špionem šogunátu Tokugawa ve společnosti dvojice roninů, Satorua a Akiry, najatých na ochranu chlapce s tajemnými, těžko zkrotitelnými schopnostmi.

K nim se posléze přidávají další postavy, přičemž vztahy uvnitř skupiny dobrodruhů mají být poměrně zásadním herním mechanismem. Můžete stvrzovat nová spojenectví, sjednotit znesvářené rodiny, ale taky ničit léta budovaná přátelství. Poměry v týmu pak ovlivní i souboje, kdy lepší vztahy povedou k různým synergiím.

V rámci alfy si můžete vyzkoušet čtveřici různých hratelných postav, každou s unikátními schopnostmi, motivacemi a příběhovým pozadím. Experimentovat tak můžete nejen s rozhodnutími, ale i s bojovými styly a strategií. Souboje sice probíhají na tahy, chytrým využíváním schopností ale můžete pořadí útoků obrátit ve svůj prospěch.

Jedním z vytyčených cílů alfy je představit a otestovat systém vylepšování postavy, protože si jako v každém správném RPG budete tříbit statistiky a odemykat nové schopnosti. Taktický um prověří tahový boj a v závěru dema na vás pochopitelně čeká souboj s bossem.

Otevřenou alfu Shadow of the Road si už v této chvíli můžete vyzkoušet na Steamu. Jak ale Another Angle Games zdůrazňují, vydání plné hry je ještě relativně daleko a letos se jí rozhodně nedočkáme.