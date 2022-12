Prosincová nabídka Game Passu láká na Lego, závody i střílení

2. 12. 2022 15:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Prosinec dorazil, advent začal, Vánoce se blíží, ovšem pro hráče a uživatele služby Game Pass znamená nový měsíc především nášup her, které si v rámci předplatného budou moci vyzkoušet. Celkem půjde o jedenáctku titulů, starších i zbrusu nových a jako obvykle dostupných na různých platformách, od Xboxu přes PC až ke cloudu.

Už dnes si můžete zahrát trojici her Eastward (Xbox, PC, cloud), The Walking Dead: The Final Season (Xbox, PC, cloud) a Totally Reliable Delivery Service (PC).

Jedním z nejlákavějších přírůstků je Lego Star Wars: The Skywalker Saga z letošního jara, vydařená akční adventura, která skvěle kombinuje dvě oblíbené značky a v kostičkové estetice můžete absolvovat události všech devíti filmů hlavní ságy Star Wars. Do Game Passu dorazí v úterý 6. prosince a hratelná bude na všech platformách Game Passu.

Totéž platí pro Hello Neighbor 2, pokračování hororového adventurního sandboxu, ve kterém budete pátrat po tajemství svých sousedů. Hra v Game Passu navíc debutuje, takže vás může těšit hraní hned v den vydání.

Radovat se mohou majitelé minulé generace Xboxu, protože hudební střílečka Metal: Hellsinger konečně dorazí i na jejich platformu, a to 8. prosince.

Co se debutů týče, čeká nás v prosinci ještě střílečka High on Life, která sází především na humor Justina Roilanda, jednoho z tvůrců seriálu Rick a Morty. Ten ostatně sám propůjčuje hlas mluvícím zbraním a hru také produkuje. High on Life si budeme moci na PC, konzolích i v cloudu zahrát od 13. prosince. Tentýž den předplatné obohatí simulátor alchymisty jménem Potion Craft: Alchemist Simulator.

Od 15. prosince si můžete na všech platformách zahrát povedenou závodní arkádu Hot Wheels Unleashed a plošinovku Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan.

To je pro tento měsíc vše, uvidíme, co přinese leden, tedy kromě již oznámeného příchodu Monster Hunter Rise.