Prohlédněte si jednotlivé části Boletarie v novém videu z Demon's Souls

9. 11. 2020 11:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Už za deset dní šťastlivci mezi vámi vyzkouší na vlastní kůži sílu nové generace konzolí od Sony. PlayStation 5 dorazí na trh s několika exkluzivními tituly, mezi nimiž se vyjímá remake Demon's Souls, titulu, který před více než dekádou stál u zrodu aktuálně velmi populárního žánru soulslike.

Ze hry jsme už viděli několik ukázek: První záběry z hraní ukázaly tutorialovou oblast, následující, delší video nás provedlo částí Stonefang Tunnelu a předvedlo dva bossfighty. Nyní se autoři z Bluepoint Games hlásí o slovo znovu a v rámci programu State of Play přináší dvanáctiminutové video, kde o hře mluví kreativní ředitel projektu Gavin Moore.

Jedním z prvních aspektů, které pamětníky (a fanoušky FromSoftware obecně) zaujmou, je editor postavy, který nyní umožňuje vytvořit velmi pohledného hrdinu, na rozdíl od bramborových zrůd, které jsou pro Soulsborne typické.

Video nám následně předvede první oblast, kam se z centrálního Nexu přesunete, a sice samotné brány království Boletaria, které střeží celá řada nebezpečenství, včetně oheň chrlícího draka. Moore sám podotýká, že chování nepřátel je zcela přesně převedeno z původní hry, což dokazují hned první adepti na smrt, kteří se k vám divoce prosekávají přes dřevěné barikády.

Soubojový systém dokonce používá původní kód, aby působil co nejvěrnějším způsobem, plynulosti samozřejmě pomáhá 60 FPS v Performance režimu. V tomto nastavení hra běží v dynamickém 4K rozlišení, Cinematic Mode pak nabídne nativní 4K při 30 FPS.

Moore upozorňuje na implementaci množství nových zvuků, které mají využít potenciál 3D audio technologie, již PS5 nabízí. Dalším důležitým prvkem je haptická odezva ovladače DualSense.

Další část videa nás vezme k Flamelurkerovi, který hrdinovi předchozího videa pěkně zavařil. Moore v tomto případě zmiňuje hudební doprovod, který byl pro remake znovu nahrán stodvacetičlenným orchestrem.

Podíváme se i do hororové lokace Tower of Latria, kde si můžete užít především skvělou hru světla a stínu a vychutnat si efekty kouzel místních chapadlovitých stráží. Následuje deštivá Shrine of Storms, kde kromě nepřátel na zemi musíte dávat pozor i na létající rejnoky na nebesích, kteří vás s radostí budou bombardovat svými ostny. Zbraně dostaly nové animace, ale autoři stále dbali na to, aby timing jednotlivých útoků zůstal věrný originálu.

Nakonec se podíváme do poslední lokace, jež nese název Valley of Defilement a jedná se o odpornou bažinu, která vás navíc dokáže velmi snadno zmást svou rozlohou. Zvýšený framerate by měl zážitek z této nechvalně proslulé úrovně podstatně vylepšit. Konec videa je pak věnován souboji s jedním z místních bossů, který opět nedopadne podle plánu.

Demon's Souls vychází už 12. listopadu, tuzemští hráči si ale budou muset počkat o týden déle, kdy bude i u nás debutovat spolu s PlayStationem 5.