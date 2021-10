Producent Bloodborne přešel k Team Ninja. Dostaneme pokračování?

11. 10. 2021 12:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Od vydání fenomenálního Bloodborne letos uplynulo šest let a kromě rozšíření The Old Hunters, vydaného zhruba půl roku po základní hře, značka stále leží ladem. Některým fanouškům (mně) to vyhovuje, jiní volají po pokračování a všichni bychom nejspíš ocenili aspoň remaster na novou generaci, který by přišel ruku v ruce s portem pro PC.

FromSoftware od vydání Bloodborne uzavřeli trilogii Dark Souls, přinesli brutální mix stealthu a akce s názvem Sekiro: Shadows Die Twice, nevšední VR zážitek Déraciné a v současné době pracují na Elden Ringu. Zároveň došlo k uzavření Sony Japan Studia, které se na vzniku Bloodborne také podílelo.

Jméno Masaaki Jamagiwa vám možná mnoho neřekne, ale právě on byl dlouhé roky producentem celé řady projektů v Japan Studiu, mimo jiné i Bloodborne či Déraciné. Po uzavření Japan Studia nebylo úplně jasné, kam povedou jeho další kroky, nyní už to ale víme.

Jamagiwa rozšířil řady Teamu Ninja, který má za sebou v poslední době především dvoudílnou sérii akčních RPG Nioh a momentálně pracuje na spin-offu Final Fantasy s názvem Stranger of Paradise. Jeho nové angažmá na Twitteru odhalil Súhei Jošida a samozřejmě tím spustil vlnu spekulací, zda náhodou Sony nesvěřilo vývoj nového Bloodborne do rukou Teamu Ninja.

A fun evening with Team Ninja’s Yasuda-san and @giwamasa, who joined Team Ninja @TeamNINJAStudio pic.twitter.com/WQTb6As0o2 — Shuhei Yoshida (@yosp) October 8, 2021

Takové domněnky jsou spíše zbožným přáním a prozatím pro ně neexistují žádné skutečné důkazy, faktem ale je, že vlastníkem značky Bloodborne je Sony, a pokud by FromSoftware práce na pokračování odmítl, mohla by společnost přidělit projekt někomu jinému. V takovém případě je Team Ninja nejlepší možnou volbou.

Ať už to s pokračováním dopadne jakkoli, spekulace kolem prvního dílu říkají, že na remaku nebo remasteru momentálně pracuje studio Bluepoint Games, které kromě něj také vyvíjí svou vůbec první původní hru. Uvidíme, zda se do prokletého Yharnamu ještě někdy vrátíme.