Prodeje Suicide Squad: Kill the Justice League nesplnily očekávání. Vydavatele čeká těžký rok

26. 2. 2024 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Suicide Squad je finanční propadák. Investorům to během pravidelné čtvrtletní schůzky řekl finanční ředitel Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels. S informací přišel server IGN. Firmu teď čeká obtížné meziroční finanční srovnání. Částečně i proto, že vloni vyšlo komerčně veleúspěšné Hogwarts Legacy, které prodalo přes 24 milionů kopií.

Statistiky hraní Suicide Squad jsou pochmurné. Na PC v době vydání usedalo ke hře každý den přes 13 tisíc hráčů a hráček, v těchto dnech to je ale už jen necelá tisícovka. Počet prodaných kopií Warner Bros. nezveřejnilo. Osobně bych vinu připisoval repetitivnímu hernímu obsahu a plytké hratelnosti, které dojde dech ještě dříve, než skončí 10hodinový hlavní příběh.

„Jedna z našich klíčových herních novinek roku 2024, Suicide Squad, nesplnila naše očekávání, čímž náš herní byznys v prvním čtvrtletí připravila na těžké meziroční srovnání,“ uvedl na konto hry Wiedenfels.

A pro nikoho jiného než pro exekutivce to snad ani nemůže být velké překvapení. Suicide Squad už od prvních oznámení zkrátka vypadalo jako cynický pokus naskočit na výdělečný vlak her jako služeb. Jenže ve stále tužším konkurečním prostředí se to podaří jen skutečně kvalitním a promyšleným kouskům se zábavnou hratelností a tunou obsahu, což Suicide Squad rozhodně není.

Osobně bych si ani nevsadil na to, že se hře podaří dojet plánovaný rok bezplatných updatů. Každý měsíc má totiž do hry přibýt nová sezóna, inspirovaná rozličnými postavami DC. V březnu tak mezi pomatený tým záporáků má naskočit Joker. Vůbec bych se ale nedivil, kdyby Warner Bros. hru odepsalo jako ztrátu a zařízlo ji ještě dříve, než uplyne slibovaných 12 měsíců. Stát se ale může i úplný opak a s přibývajícími sezónami může být hra lepší a lepší, až si nakonec místo na výsluní vybojuje. Ale upřímně... takové případy jsou velmi ojedinělé i u kvalitnějších titulů. A těžko si představit, že by tak notoricky hamižné vydavatelství třeba hru uvolnilo v základu zdarma.

zdroj: vlastní video redakce

Následující měsíce budou důležité hlavně pro vývojáře z Rocksteady. „Těžká meziroční srovnání“ totiž mohou působit jako příprava půdy pro „těžká“ rozhodnutí o propouštění a snižování nákladů. A to bych autorům skvělé arkhamské trilogie přál ze všeho nejméně.