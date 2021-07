Prodejce upravených savů pro Zeldu zatkla policie

13. 7. 2021 14:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

Zprávy o tom, že kvůli nestandardní manipulaci s herními daty dochází k banování uživatelů v multiplayerových hrách, nejsou ničím neobvyklým. O něco vzácnější jsou situace, kdy herní společnosti různé hackery nebo tvůrce cheatů rovnou zažalují. V Japonsku si nedávno přišla policie pro člověka, který prodával modifikované savy pro The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A přišel si tím na slušné peníze.

Dle informací webu BSN News byl pachatel zadržen 8. července na základě porušení zákona o prevenci nekalé soutěže. Za prodej takzvaných ultimátních savů, tedy uložených pozic, které obsahují vzácné a těžko sehnatelné předměty a vylepšují schopnosti hlavní postavy, utržil dle svých slov 10 milionů jenů (necelé dva miliony korun). Prodával je za částku kolem 3500 jenů (zhruba 700 korun).

Ve svých online inzerátech pachatel navíc nabízel i další služby, díky nimž si mohli zájemci uložené pozice konkrétně upravovat, a The Legend of Zelda: Breath of The Wild není jedinou hrou, kterou pro své podnikatelské záměry využil. Z dostupných informací prozatím není jasné, jaký trest pachateli hrozí.