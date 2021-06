Nová Zelda vás v pokračování Breath of the Wild vezme příští rok do nebes

15. 6. 2021 19:07 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Máme za sebou poslední konferenci letošní E3, která připadla na Nintendo. Po obsahové stránce byla naplněná převážně staršími hrami, které znovu vyjdou na Switchi, ale v samotném závěru nám Japonci nadělili moc hezký dáreček – nový trailer z napjatě očekávaného pokračování famózního RPG The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Zatím si musíme vystačit s kratším teaserem, ale už teď je na co se těšit. Hlavním lákadlem nové Zeldy, která mimochodem stále nemá žádné jméno, bude vertikálnost. Podíváme se totiž do oblak na levitující kusy pevniny a vypadá to, že ať už budeme čelit čemukoliv, bude to rovněž odříznuté od světa – v hradu, který se přímo v traileru vznese do nebes.

Jak vidno, vrátí se staří známí nepřátelé a nebudou chybět různé speciální schopnosti jako možnost vracet čas či se profázovat pevnou hmotou. Neukázaly se ale žádné podzemní kobky plné zapeklitých rébusů, což samozřejmě nutně neznamená, že bychom o něco podobného byli ochuzení.

Království Hyrule bude nejspíš poměrně veliké. Obecně na mě rozlehlé planiny působí dojmem nezměrné obrovitosti, a když se k tomu přidá ještě nebeská rovina, mohlo by být o desítky a desítky hodin (a stovky, že jo, Adame) postaráno. Pokračování jedné z nejlepších her na Switchi dostaneme někdy v příštím roce.