Pro Songs of Conquest je v plánu 5 DLC, která přidají frakce a rozšíří příběh

27. 5. 2024 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tahová strategie Songs of Conquest, vzdávající hold hře Heroes of Might and Magic III, po týdnu od svého vydání oslavuje 500 tisíc prodaných kopií a těší se z velmi kladného přijetí. Její tvůrci ze studia Lavapotion nyní všechny hráče ubezpečují, že to, co aktuální verze nabízí, je jen špička ledovce.

Aktuální plán dodatečné podpory počítá jak s bezplatnými updaty, tak čtyřmi placenými DLC a jedním velkým rozšířením, to vše rozprostřené do letošního a příštího roku. Vše to začne letos na podzim prvním DLC Rise Eternal.

Tento dodatek se zaměří na nekromantskou frakci Barony of Loth. Představí nový typ obsahu zvaný Tales, což budou příběhové mise dále prohlubující vyprávění týkající se této frakce. Konkrétně v něm budeme sledovat cestu wieldera Kastuse Maala, učence, který byl zavražděn baronkou Cecilií Stoutheart.

DLC dále představí nové artefakty, bonusy za sety a doprovodí ho bezplatný update, který obohatí obecnou hratelnost nekromantské frakce. Zbylá tři DLC, z nichž druhé nazvané Essence Awakened dorazí během zimy a zbylá dvě někdy v roce 2025, se každé obdobným způsobem zaměří na další z frakcí hry.

Kromě toho se ve druhém čtvrtletí roku 2025 dočkáme vyloženého rozšíření Bleak East, které hru obohatí o dvě nové frakce – Vanir a Roots. Spolu s nimi si zahrajeme novou příběhovou kampaň odehrávající se v nehostinné přírodě plné nebezpečí.

Hru Songs of Conquest si ještě během dneška můžete koupit v zaváděcí 20% slevě.