Příští Doom by měl mít podtitul The Dark Ages a středověké kulisy

27. 5. 2024 8:59 | Novinky | autor: Adam Homola

Příští měsíc se dočkáme hromady oznámení nových her a podle nejnovějších spekulací se máme už 9. června 2024 na Xbox Games Showcase dočkat představení dalšího Dooma od id Software s názvem Doom: The Dark Ages. Nový díl, jak už název napovídá, má sérii přenést do středověkého prostředí, tudíž nás oproti všem těm sci-fi a pekelným úrovním čeká velká změna.

Důvěryhodné zdroje z Insider Gaming a Nate The Hate potvrdily, že DOOM: The Dark Ages bude multiplatformní a tudíž by měl být k mání jak na PC a Xboxu, tak na PlayStationu. Což by bylo ještě před pár lety překvapivé, nicméně v kontextu nedávných kroků Microsoftu jde už v podstatě o tak trochu očekávaný krok.

Doom: The Dark Ages bude údajně prequel, který prozkoumá příběh série ve středověkém kontextu. Šéf vývoje Hugo Martin již dříve naznačil, že chce zpomalit tempo hry, a přirovnal zážitek z hraní k řízení mohutného monster trucku spíše než rychlého závodního auta. Tento tematický posun koresponduje s prostředím středověku, potenciálně předtím, než Doom Slayer získal svůj moderní arzenál a schopnosti.

Pracovní název hry DOOM: Year Zero, který unikl loni v létě prostřednictvím FTC, už historické zasazení, nebo minimálně náturu příběhu zasazeného před události posledních dvou her, de facto naznačoval.

Zatím poslední Doom: Eternal vyšel už před více než čtyřmi lety, a tak by na nový díl už mohl uzrát čas. Otázkou ještě zůstává, jestli Doom: The Dark Ages vyjde ještě letos, nebo až příští rok?