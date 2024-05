Příběhový trailer pro rozšíření Elden Ring představuje úhlavního nepřítele

22. 5. 2024 10:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

Skoro dva a půl roku po vydání se Elden Ring dočká vytouženého rozšíření a FromSoftware přikládá pod kotel očekávání novým trailerem. Ten blíže představuje nového úhlavního nepřítele Messmera i osud Miquelly, bratra vražedné Malenie, na kterou máme všichni tolik hřejivých vzpomínek.

Trailer neobsahuje žádné záběry z hraní, pro milovníky skládání střípků mytologie ale nabízí hromadu malých detailů o starých známých postavách, jejich motivacích, minulosti a vzájemných vztazích. S ohledem na to, že DLC nebude žádný drobeček a má nabídnout obrovský nášup nového obsahu, nebude určitě od věci si souvislosti ze základní hry osvěžit.

Rozsah Shadow of the Erdtree má podle dřívějších prohlášení Hidetaky Mijazakiho zhruba odpovídat počáteční oblasti Limgrave. Dle očekávání se tam přeneseme pomocí podivuhodného vejce, které zvídaví dobrodruzi už stihli objevit v Mohgwynově paláci a sám Miquella nás zve, abychom rozšířili řady bojovníků, kteří se postaví Messmerovi. Osobně bych si ale tipnul, že to celé bude ještě trochu jinak a vůbec bych se nedivil, kdybychom na konci čelili právě Miquellovi.

Na odpověď už nebudeme muset čekat dlouho, Shadow of the Erdtree vychází za měsíc, tedy 21. června, a to na PC i současnou a minulou generaci konzolí.