Aktualizováno: Datadisk Shadow of the Erdtree pro Elden Ring vyjde v červnu, sledujte trailer

21. 2. 2024 17:41 | Novinky | autor: Pavel Makal

Aktualizace:

Trailer potvrdil spekulace o tom, že se děj rozšíření bude točit kolem Miquelly, dvojčete Malenie, potěšil novými lokacemi, nepřáteli a bossy, zároveň jsme se dozvěděli i termín vydání. Shadow of the Erdtree pro Elden Ring vyjde 21. června, v plánu je i kompletní edice základní hry a rozšíření a také sběratelská edice s figurkou. Základní verze rozšíření vás vyjde na 39,99 eur (zhruba 1 000 korun).

Původní zpráva (21. 2. 2024, 10:20):

Tento týden uplynou těžko uvěřitelné dva roky od vydání Elden Ringu. Počinu studia FromSoftware, který definitivně dostal žánr soulsovek do mainstreamu a pobláznil i hráče, kteří se podobným hrám dosud vyhýbali.

Masivní úspěch hry, která za první rok své existence prodala 20 milionů kusů, byl překvapením i pro samotné autory. Loni na konci února oznámili příběhové rozšíření s názvem Shadow of the Erdtree, jeho obsah si ale pečlivě střeží. Posléze o něm celý rok nepadla z oficiálních zdrojů ani zmínka, kromě obligátních ujištění, že práce pokračují bez problémů.

Právě dnes ale opona konečně padne a FromSoftware vypustí do světa tříminutový trailer se záběry z hraní. Jasné je, že v něm určitě uvidíme spoustu náznaků a drobečků mytologie, ze kterých internetoví kronikáři okamžitě pospojují hromadu teorií. Osobně bych si nejvíc přál, aby se na konci upoutávky objevilo datum vydání.

Spekuluje se o tom, že se Shadow of the Erdtree bude věnovat Miquellovi, bratrovi vražedné Malenie, který byl v příběhu Elden Ringu dosud poněkud upozaděn. Jasno budeme mít dnes ve čtyři hodiny odpoledne, kdy video vyjde na oficiálním kanálu hry na YouTube. My ho samozřejmě hned zatepla probereme ve Fight Clubu, který začíná ve stejný čas.